Holčička (3) uvízla v dvousetmetrů hluboké studně: Záchrana trvá už pátý den

Již pět dní probíhá záchranářská operace na severu Indie, kde tříletá Chetna uvízla ve studni hluboké 213 metrů. Dívka spadla do studny v pondělí 23. prosince ve vesnici Kotputli v Radžastánu a zůstala uvězňěná na plošině v hloubce 46 metrů. Bez jídla a vody strávila už desítky hodin.

Záchranný tým dělá vše pro to, aby dívku dostal do bezpečí, ale záchranu komplikuje nepřízeň počasí a složité podmínky na místě. Dívka je průběžně monitorována pomocí kamery a do studny je dodáván trubkami kyslík. Rodina i celá vesnice sledují situaci s napětím a modlí se za dívčinu záchranu.

Záchranáři bojují s časem

Práce probíhají nepřetržitě a odborníci na místě se snaží všemi dostupnými prostředky dostat dívku ven. Podle indické stanice NDTV byla k zásahu povolána těžká technika včetně rypadla a sto tunového jeřábu, který má usnadnit vyhloubení tunelu k dívence. Silné deště znesnadňují průnik do studny. Aby se zabránilo dalšímu zatopení, byly na místě postaveny vodětěsné stany,

Zoufalá rodina

Rodina Chetny netrpělivě očekává každou novou zprávu o průběhu záchrany. Matka dívky je podle místního tisku ve vážném stavu kvůli psychickému vypětí. Všichni doufají, že dojde k rychlému vyproštění dívky a jejímu okamžitému převozu do nemocnice v Kotputli, kde je připravený lékařský tým.