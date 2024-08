Brutální znásilnění a vražda mladé doktorky spustily masové protesty: Demonstranti vyšli do ulic indických měst

Poblíž parlamentu v Dillí se shromáždili demonstranti, kteří drželi v rukou transparenty vyzývající k odpovědnosti za znásilnění a smrt jednatřicetileté ženy. Podobné protesty se konaly i v Kalkatě, v Bombaji, Hajdarábádu a v dalších indických městech. Protesty jsou reakcí na případ z minulého týdne, kdy byla ve státní nemocnici v Kalkatě znásilněna a zavražděna mladá lékařka.

Sdružení indických lékařů dnes vyzvalo více než milion svých kolegů po celé zemi, aby v sobotu poskytovali pouze základní služby, a to v rámci protestu proti brutálnímu znásilnění a vraždě zdravotnice. Vyzývají tak k největší stávce za poslední dobu.

Hněv nad zločinem neutichá ani týden poté, co byla lékařka nalezena mrtvá na zakrvácené matraci na lékařské fakultě, kde pracovala, píše AP. Uložila se ke krátkému spánku na koberci v přednáškovém sále poté, co pracovala téměř 20 hodin z 36hodinové směny, řekl agentuře Reuters personál lékařské fakulty státní nemocnice v Kalkatě. Pitva později potvrdila sexuální napadení a v souvislosti s tímto činem byl zadržen policejní dobrovolník.

Státní úředníci, kteří začali případ vyšetřovat jako první, už byli obviněni z chybného postupu. Později policie na základě soudního příkazu předala případ federálním vyšetřovatelům.

Ve dnech, které následovaly, přerostl narůstající hněv nad tím, že indické zákony nedokážou zabránit rostoucí vlně násilí na ženách, v demonstrace. Protesty také vedly tisíce lékařů a zdravotníků k odchodu z veřejných nemocnic po celé Indii a k požadavku na bezpečnější pracovní prostředí. Protesty, které začaly 9. srpna, se odehrávají většinou poklidně.

Iniciativy se ujala místní aktivistka Rimjhim Sinhová, která dlouhodobě usiluje o zlepšení ženských práv v zemi. „Brutalita tohoto případu je do nebe volající. Není to jen další případ znásilnění, kde by přeživší mohli mluvit sami za sebe – tentokrát jsme přišli o život. Agresivita těchto zločinů se stupňuje a je jasné, že ženy se stále více stávají oběťmi těchto kriminálních aktivit,” řekla pro Daily Mail Sinhová.

V zemi paralelně probíhají oslavy Dne nezávislosti. Zpočátku poklidná demonstrace v Kalkatě se však vyostřila. Došlo dokonce na rabování nemocnice, ve které k vraždě došlo.

