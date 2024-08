Bizarní vražda během očistného rituálu: Muž ryl matce dvou dětí do mozku klackem!

Obrovská tragédie, při které přišla o život nevinná žena, se odehrála poblíž léčebného střediska v Peru. Lucia Lazarenková do tamějšího centra ve městě Yurimaguas jezdila pravidelně a ani tento rok nevynechala. Vdaná matka dvou dětí léčila hlavně problémy s nachlazením a nervovým systémem.

Krátce po ozdravném pobytu chtěla Lucia zamířit zpět domů na Bali. Naneštěstí byl ale let z Limy, kterým měla letět, zrušen. Tato neblahá souhra okolností se ženě stala osudnou. Rozhodla se vrátit zpět do střediska, kde se setkala s bývalým pacientem Kuzminem. Padli si do oka a volné chvíle se rozhodli trávit spolu.

„Řekli jsme jim, že když nejsou pacienty, musí už odejít, a oni souhlasili. Pak se zase vrátili. Další den se odehrála tato tragédie,“ svěřil se podle zpravodajství CNN Prima NEWS vedoucí Komprehenzivního léčebného střediska Dos Mundos Cesar Lopez. Během tohoto nežádoucího pobytu si oba pořídili ayahuascu, která navozuje psychedelické stavy. „Neměli tu naši ayahuascu, koupili si ji ve městě a přivezli. Požili ale hodně dalších halucinogenů, například houby. Míchali to. On něco i kouřil,“ dodal Lopez.

Následný rituál, který dvojice provedla na kraji města, se vymkl z ruky. Kuzmin napumpovaný velkým množstvím omamných látek na Luciu brutálně zaútočil. Přesto, že žena intenzivně řvala o pomoc, nebylo to nic platné. „Naši pracovníci tam běželi, ale už byla mrtvá. Slyšel prý hlasy, které mu řekly, že musí zachránit její duši tím, že ji zabije a zničí její mozek. Hlavu jí rozbil a ryl do ní nějakým klackem. Zavolal jsem policii a Ivan na ně pak útočil nožem,“ sdělil zaměstnanec centra. Carlos. Policie Kuzmina okamžitě zatkla a nyní je ve vazbě na devět měsíců.