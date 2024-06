Svět před rokem sledoval drama ponorky Titan. Nabubřelý miliardář kritiky neposlechl a odvezl pasažéry na smrt

Miliony lidí z celého světa loni v červnu napjatě sledovaly dramatickou pátrací akci po plavidlu společnosti OceanGate. Ponorka Titan s pěti lidmi na palubě v hloubce asi 3300 metrů ztratila kontakt s doprovodnou lodí. Jejím cílem byl vrak Titaniku východně od pobřeží kanadské provincie Nový Foundland.

Ponorka měla zásoby kyslíku zhruba na 96 hodin. Pátrací tým složený z členů a strojů z několika zemí tak pracoval v časové tísni. Neúspěšně. Zázrak se nestal a a po uplynutí čtyř dnů bylo jasné, že i kdyby záchranáři plavidlo našli neporušené, posádka by byla již po smrti. Pátrací tým nalezl trosky ponorky 22. června. „Nálezy trosek byly výsledkem katastrofické imploze plavidla s pěti pasažéry,“ uvedl na tiskové konferenci kontradmirál John Mauger. Pasažéři po implozi plavidla ve více než tříkilometrové hloubce neměli šanci přežít.

Obavy o bezpečnost

K tragédii nemuselo dojít, kdyby majitel společnosti OceanGate Stockton Rush naslouchal kritikům. Na špatnou bezpečnost ponorky si v minulosti stěžoval přímo firemní zaměstnanec. Bývalý pilot ponorek David Lochridge, v té době ředitel námořních operací, už v roce 2018 vyjádřil silné obavy týkající se bezpečnosti ponorky. Zodpovídal tehdy za zajištění bezpečnosti všech členů posádky a klientů. V té době dokonce odmítl dát zelenou testům modelům ponorky s posádkou. Poukázal mimo jiné na to, že stroj není schopen sestoupit do tak extrémní hloubky, v níž se nachází vrak Titaniku. Ten se nachází v hloubce kolem 3800 metrů.

Podle britského deníku Daily Mail u něj panovalo znepokojení nad bezpečností plavidla již během stavebního procesu. Své obavy sdělil v e-mailu, který odeslal spolupracovníkovi. „Nechci být škarohlíd, ale mám velké obavy, že zabije sebe i ostatní ve snaze nahnat si ego,“ napsal údajně Lochridge o Rushovi. „Dokud nebudou přijata a uzavřena vhodná nápravná opatření, neměl by být Titan obsazen během žádné z nadcházejících zkoušek,“ trval na svém. „Ta ponorka čeká na nehodu,“ dodal. Následně Lochridge dostal výpověď.

Inovátor, nebo demagog?

Společnost OceanGate následně Lochridge ještě k tomu zažalovala za vyzrazení důvěrných informací o ponorce. Ten se ale nenechal a podal vlastní protižalobu, v níž tvrdil, že byl propuštěn, protože na bezpečnostní problémy upozornil. Samotný generální ředitel OceanGate Stockton Rush nicméně před kamerou v minulosti připustil, že v rámci inovací porušil řadu pravidel. „Chci, aby si mne lidé pamatovali jako inovátora... porušil jsem nějaká pravidla, abych tohle vyrobil. Myslím, že jsem je porušil na základě logiky a dobře navržené konstrukce, karbonová vlákna a titan se nepoužívají, ale já to udělal,“ řekl. Tento výrok jakoby předpověděl mrazivý osud posádky Titanu.

Ovladač za pár stovek

Ponorku v osudný den pilotoval právě Stockton Rush a to pomocí bezdrátového herního ovladače Logitech G F710, který výrobce uvedl na trh v roce 2010. Do ovladače se vkládají dvě baterie AA a je kompatibilní s deset let starým systémem Windows. Jak uvádí britský deník Daily Mail, ovladač se prodává za 29,99 amerických dolarů (cca 650 Kč). Od uživatelů navíc nemá příliš dobré recenze.

Nevyhovující trup

Celá posádka byla po celou dobu ponoru vtěsnaná do trubice dlouhé zhruba sedm metrů. Prostor nedisponoval ani žádnými sedadly a nacházelo se v něm pouze jedno okno. Podle informací deníku Daily Mail byli všichni cestující bosí a seděli na podlaze. Dalším problémem byla tenká konstrukce trupu z uhlíkových vláken.

Pracovník houstonské univerzity a vedoucí výzkumu tenkostěnných konstrukcí Roberto Ballarini, uvedl, že právě nevhodnost uhlíkových vláken, mohly být příčinou imploze.

Levné a nekvalitní součástky

Pochyby o kvalitě dalších součástek Titanu vyslovil i bývalý admirál Královského námořnictva Chris Parry. Dle jeho názoru nejsou plavidla podobná Titanu standardními ponorkami. „Jsou postaveny experimentálním způsobem a Titan je, řekněme, postaven z komponentů, které můžete sehnat na internetu, na Amazonu - jsou to velmi chatrné součástky,“ řekl.

Před ponorem Titanu se do jeho prostor dostalo několik lidí, kteří své obavy sdělili světu. Tvrzení o amatérismu výbavy sdílel i zpravodaj CBS David Pogue. Novinář, který měl tu možnost se do vnitřku ponorky podívat uvedl, že osvětlení je volně dostupné k prodeji v obchodě s outdorovými potřebami.

„Hlavní středová část vypadá jako lesklá bílá trubice o délce zhruba minivanu. Byla vyrobena ze zhruba 13 centimetrů tlustého uhlíkového vlákna, které nikdy nikdo v ponorce nepoužil,“ zavzpomínal na interiér Titanu.

Nutno podotknout, že Titan měl obrovské technické problémy už při testovacích ponorech. Přes všechna varování se však Stockton Rush rozhodl s Titanem ponořit do hlubin oceánu a odevzdat se tak dobrovolně pravděpodobné nevyhnutelnému tragickému osudu. Spolu s ním zemřel i zkušený pilot ponorek Paul-Henri Nargeolet, britský podnikatel Hamish Harding a britsko-pákistánský podnikatel Shahzada Dawood se synem Sulemanem.