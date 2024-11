Třináct let za mřížemi za usmrcení družky morfinem: Lukáš D. před ústeckým soudem odmítl vypovídat

Krajský soud v Ústí nad Labem v úterý rozhodl o 13letém trestu vězení pro mladíka, který svou družku podle obžaloby otrávil morfinem. Třiadvacetiletý Lukáš D. způsobil své přítelkyni těžké ublížení na zdraví, které skončilo jejím úmrtím, uvedla obžaloba. Soud má za to, že šlo o úmyslnou vraždu s rozmyslem. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaný se na místě odvolal. Žalobce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Soud také rozhodl o tom, že obžalovaný zaplatí poškozeným nemajetkovou újmu přesahující tři miliony korun. Ačkoliv podle soudu nebyly zodpovězeny všechny otázky, z dokazování nevyplynulo, že by se oběť chtěla zabít sama nebo se předávkovala. Případ se stal v září 2021.

„Na místě činu se nenašlo nic, co by mělo souvislost s morfinem, přestože je jednoznačně prokázáno, že morfin zapříčinil smrt,“ uvedl v odůvodnění soudce Ondřej Peřich. Obžalovaný podle něj navíc vykazoval prazvláštní chování poté, co zjistil, že je poškozená po smrti. „On sám byl první, který tam zmiňoval přítomnost morfinu,“ zdůraznil soudce.

Obžalovaný i poškozená, jak vyplynulo při dokazování, měli zkušenost s užíváním návykových látek. Žena pracovala a starala se o malou dceru. Mladík byl bez zaměstnání a pobýval v její domácnosti. Jeho motivem byla podle soudu msta, která měla plynout z ukončení vztahu s obětí.

Lukáš D. odmítl vypovídat. Řekl jen, že je nevinný. Jeho obhájce Dušan Hebort řekl, že navrhl, aby soud jeho klienta zprostil obžaloby. Podle něj nejsou důkazy, že čin spáchal.