Senior zkolaboval a přestal dýchat: Život mu zachraňovali policisté

Seniora ležícího v trávě si v ústecké lokalitě Severní Terasy všimla projíždějící policejní hlídka. Muž nedýchal, strážci zákona okamžitě začali s oživováním. Pokračovali až do příjezdu záchranářů. Díky včasné resuscitaci se důchodce opět probral k životu.

Senior zkolaboval prakticky ve chvíli, kdy místem projížděli policisté. Ti hned zastavili a běželi mu na pomoc. „Zjistili, že muž nedýchá a nereaguje na podněty. Jeden z policistů vzápětí zahájil nepřímou masáž srdce,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Video Policisté v Ústí nad Labem zachraňovali seniora, který zkolaboval. - PČR Video se připravuje ...

Jeho kolegyně zatím volala záchranku a komunikovala s operátorem. Třetí policista uklidňoval vyděšenou manželku důchodce. „Byla na tom špatně psychicky. Mohla pouze přihlížet tomu, jak policisté bojují o život jejího manžela,“ vysvětlila Hyšplerová.

Zachránci, kteří slouží v řadách policie relativně krátce, odvedli dobrou práci. „V resuscitaci se vzájemně střídali až do příjezdu záchranářů, do jejichž péče muže následně předali,“ dodala mluvčí. Seniora se podařilo probrat k životu, a když jej nakládali do sanitky, dokonce byl schopný manželce zamávat.