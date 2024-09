Labe se vylilo v Roudnici. Evakuace v Záboří, v Ústí pustí auta přes protipovodňovou vanu

Rozvodněné Labe způsobilo záplavy v Roudnici, poškození hráze v Tupadlech se podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) neprokázalo. Ústí nad Labem pustí osobní auta ve špičce přes protipovodňovou vanu pod Benešovým mostem. Informace o tom, na jaké úrovni bude Labe v krajském městě kulminovat, se rozcházejí. „Povodí Labe má optimističtější předpověď, a to je 700 centimetrů v úterý večer. Český hydrometeorologický ústav uvádí 760 centimetrů ve středu,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). V Záboří nad Labem evakuovali kvůli vyšší hladině Labe lidi z několika domů. V Hradci Králové Labe kulminovalo, zůstává na 3. povodňovém stupni.

V Záboří nad Labem na Kutnohorsku dnes odpoledne kvůli vyšší hladině Labe evakuovali lidi z několika domů a několik zvířat. Obec leží na soutoku Labe s Doubravou. Škody zatím nelze přesně odhadnout, řekl ČTK starosta Ondřej Smoček (Občané pro obec).

„Stoupá nám voda, komplikace máme, přemístili jsme čtyři koně a jednu krávu, a lidi ze třech domů, které jsou hodně napadené, zřejmě kulminuje Labe a vrací se nám to zpátky do Záboří,“ řekl Smoček.

Hejtmanka Petra Pecková na facebooku uvedla, že na místo míří pytle s pískem z Říčan. Původní obava, že je protržená hráz v Tupadlech, se nepotvrdila. Podle mluvčího hasičů Dominika Pěničky aktuálně v Záboří zasahuje šest jednotek hasičů a čerpají vodu.

Hráz v Tupadlech vydržela

„V Záboří nad Labem právě probíhá evakuace lidí i zvířat. V současné době řešíme nečekaný problém způsobený na soutoku Labe s Doubravou a okolních tocích, jako je Čertovka a Brslenka. Pravděpodobně je poškozená hráz v Tupadlech, což se ovšem ještě prověřuje. Na místo jedou technici z Povodí Labe. Jsme ve spojení s vedením obcí Svatý Mikuláš, kde je zasažena její čtvrť Lišice, a se starostou obce Zálabí,“ uvedla v pondělí odpoledne středočeská hejtmana Petra Pecková (STAN). „Poškození hráze v Tupadlech po prověření vyloučeno,“ oznámila později dobrou zprávu.

Kolony v Ústí

Ústí nad Labem pustí v jednom směru osobní auta ve špičce přes protipovodňovou vanu pod Benešovým mostem. Město tak chce zmírnit dopad dopravních opatření zavedených kvůli záplavám.

Nejkritičtějším místem byl dnes ráno podle odboru dopravy kruhový objezd na Střekově, kde se mezi osobní auta dostaly nákladní vozy z přilehlého průmyslového areálu bývalé Setuzy. Kamiony pak projížděly i přes Benešův most, jehož nosnost je kvůli špatnému stavu omezena.

Dopravní kolony na mostu Dr. Edvarda Beneše, na které platí třetí povodňový stupeň, 16. září 2024, Ústí nad Labem. Podél Labe je uzavřeno několik silnic kvůli protipovodňovým opatřením. | ČTK / Hájek Ondřej

Předpověď pro Labe je příznivá. „Pustíme proto auta, která pojedou z Mariánského mostu, přes vanu ve směru na Vaňov, mimořádně budou moci odbočit kolem Bíliny a dál do centra nebo i vlevo na Žižkovu ulici, na místě tam bude dopravu řídit policista,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Auta by takto mohla jezdit ve špičce vždy od 05:30 do 10:00 a večer od 16:00 do 19:00 po dobu, kdy bude stát protipovodňová zábrana u Pětimostí. „Podmínkou ale je, že hladina nestoupne nad 680 centimetrů, pak už není průjezd vanou možný,“ uvedl primátor.

Labe v Hradci kulminovalo

Labe v Hradci Králové kulminovalo na třetím stupni povodňové aktivity dnes mezi 14:00 až 15:00. Škody ve městě nenadělalo.

Kvůli vzedmutému Labi radnice v centru města uzavřela labské náplavky u Pražského mostu, stezku pod Tyršovým mostem přes Labe a stezku podél Labe od Říční ulice po Kamenný most v Pláckách. Zcela zaplavená zůstává stezka pod mostem U Soutoku.

19:49 Z Ostravy-Přívozu hasiči během dne zachránili 530 lidí včetně dětí. Na místě pomáhaly čluny i vrtulník. Lokalita se nyní už jen monitoruje Voda se do oblasti dostala kvůli trhlinám v hrázi na pravém břehu řeky Odry. V úterý se budou ve městě evakuovat ještě dva domovy. 19:45 Pardubičtí policisté reagovali na dotazy občanů, kteří byli nespokojení s tím, že některé cesty byly uzavřeny. „A nyní povodňové edukační okénko. Ptají se někteří občané, proč nechceme, aby vstupovali do uzavřených prostor. Třeba proto, že pár hodin po tomto dotazu tam došlo k pádu zdravého stromu. Ano, můžete mít na FB názory na zákony. Ale proti zákonům fyzikálním to nepomáhá,“ napsali s odkazem na osobu, která chtěla vědět, proč byla uzavřena místní cyklostezka. A nyní povodňové edukační okénko⬇️



❓Ptají se někteří občané, proč nechceme, aby vstupovali do uzavřených prostor.

‼️ Třeba proto, že pár hodin po tomto dotazu tam došlo k pádu zdravého stromu. ⚠️ Ano, můžete mít na FB názory na zákony. Ale proti zákonům fyzikálním to nepomáhá. pic.twitter.com/XDtnywlU9o — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) September 16, 2024 19:41 K třem obětem povodní se vyjádřil předseda ANO Andrej Babiš. „Povodně si vyžádaly bohužel i lidské životy. Myslím na rodiny obětí a všechny jejich blízké. Prosím vás všechny, poslouchejte doporučení složek IZS, zbytečně neriskujte a dávejte na sebe hlavně pozor,“ napsal na sociálních sítích. Zobrazit celý online