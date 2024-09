Rozzuřené Labe se valí Špindlem, ukazuje video. Starosta radí návštěvníkům: Opusťte město!

Starosta Špindlerova Mlýna doporučil návštěvníkům, aby dnes opustili toto známé krkonošské horské středisko. Existuje riziko, že se Labe mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím vyleje z koryta a hlavní přístupová silnice do střediska bude obtížně průjezdná. Labe ve Špindlerově Mlýně by mohlo kulminovat v neděli ráno, uvedl v sobotu starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí).

Labe v největším krkonošském středisku přesáhlo hranice třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení, a dál stoupá.

„S ohledem na to, že se mezi Špindlem a Vrchlabím může vylít voda ze břehů, doporučujeme, aby návštěvníci odjeli během dneška. Je to pouze doporučení pro jejich bezpečnost a pohodlí. Apeluji na ně, aby zvážili uvedená rizika, situace bude gradovat,“ řekl Jandura.

Nejohroženějším místem v oblasti je provizorní most v lokalitě Michlův mlýn pod Špindlerovým Mlýnem, po kterém vede objížďka kvůli opravě nedalekého mostu.

„Hrozí, že by most vlivem velké vody mohl utrpět újmu a tím by došlo k odříznutí Špindlerova Mlýna. Byla by přerušena hlavní pozemní komunikace mezi Špindlem a Vrchlabím. Nechci šířit poplašné zprávy, ale tento scénář není vyloučen. Situaci sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s vedením kraje a stavebníky, kteří provizorní most zabezpečují,“ řekl ČTK Jandura.

V případě nutnosti jsou podle něj vytipované náhradní trasy, které jsou ale hůře sjízdné. Aktuální situace ve Špindlerově Mlýně je podle starosty složitá, ale ne kritická. Voda se většinou zatím drží v korytě, v ohrožených místech posilují ochranu před velkou vodou.

„Komunikace mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím je zatím bez problémů průjezdná. Prosím vyvarujte se ′povodňové turistiky′ a nejezděte sem, pokud k tomu nemáte vážný důvod,“ vyzvali Hasiči města Špindlerův mlýn a zveřejnil na Facebooku video, jak se voda valí městem.

17:16 Přípravy na velkou vodu v Brně-Židenicích. Vojenská nemocnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie i další objekty jsou zabezpečeny pytli s pískem. 17:09 Kvůli zaplavení vodou silničáři uzavřeli dálnici D55 u Otrokovic na Zlínsku ve směru k D1. Voda a spadlé stromy zastavily provoz i na dalších cestách ve Zlínském kraji. Voda zaplavila rovněž železniční trať mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Českých drah. Některé toky v regionu jsou na nejvyšším, třetím stupni povodňové aktivity. D55 zaplavila podle ŘSD voda po 16:00 zhruba na 33. kilometru mezi Exitem 32 Otrokovice a silnicí I/55. Krajská pobočka ŘSD uvedla na síti X, že hasiči na přibližně 500 metrů dlouhém úseku dálnice odčerpávají vodu a odklízejí nánosy bláta z polí. „Nájezd na dálnici je možný až v Exitech 32 a 30 v Otrokovicích," píše ředitelství. 16:56 V Libereckém a Ústeckém kraji bylo k 16:00 bez proudu zhruba 17.200 domácností. Poruchy se sice daří odstraňovat, stále ale přibývají další, řekla dnes ČTK mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. „Ty počty kolísají," uvedla. Poruchy na vedení vysokého napětí působí polámané a popadané stromy a větve vlivem silného větru a podmáčeného terénu.