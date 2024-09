Česko v srdci Evropy... a extrémních srážek! Stoupá i Dunaj, Poláci s obavami sledují ČR a evakuují občany

Slovensko očekává zhoršení povodňové situace na Dunaji, v Bratislavě proto budou postaveny mobilní protipovodňové bariéry. Naopak se zlepšil výhled pro slovenský úsek Moravy, která by se podle posledních odhadů vylít neměla. Po jednání krizového štábu to dnes novinářům řekl ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Slovenské úřady se dříve připravovaly na možnost evakuace lidí z okolí Moravy a na řízené vypuštění vody z tohoto toku mimo obydlené oblasti. Nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami, který úřady původně vyhlásily pro čtyři slovenské okresy sousedící s Českem a Rakouskem, bude nově platit také pro Bratislavu.

„Nemělo by dojít k vylití řeky Morava. Věříme, že situace zůstane nejbližší tři dny pod kontrolou. Horší zpráva je, že komplikovanější situace bude na Dunaji. To jsme původně neočekávali,“ uvedl Taraba.

Záplavy i v Bratislavě?

Výraznější vzestup hladiny Dunaje očekává Slovensko kvůli vývoji na rakouském úseku tohoto evropského veletoku. „Dunaj může dosáhnout úrovně 910 centimetrů. To je úroveň, která by způsobila, že Bratislava by začala být zaplavována,“ uvedl Taraba.

Podle webu Bavorského rozhlasu (BR) musí až do neděle s vydatnými dešťovými či sněhovými srážkami počítat především obyvatelé jihovýchodní části Bavorska, hlavně v Bavorském lese, tedy německé části Šumavy, a v okolí Pasova.

V těchto oblastech se záchranné složky připravují i na možnost záplav. Meteorologové podle BR hovoří v případě Alp o „výrazném nástupu zimy“, který je podle nich pro toto roční období „trochu neobvyklý“. Sněžit by mohlo už od 1000 metrů nad mořem. Pršet v jihovýchodním Bavorsku podle nynějších předpovědí přestane nejdříve ve středu.