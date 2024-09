„Ještě v pátek jsem dával pytle s pískem před dveře, ale netušil jsem jak extrémní to bude,“ popisoval stále v šoku Tomáš Bortlík. „V sobotu brzy ráno jsme už utíkali s doklady a psem v náručí do aut. Máme dvě starší, kvůli školce a dojíždění do práce a podobně. Kola už obě měla napůl pod vodou,“ líčil.

Jenže jeho přítelkyně Andrea s vozem uvázla po pár metrech a před přívalem vody couvající Tomáš taky. „Šlo to strašně rychle. Vylezli jsme na střechu auta a zavolali na pomoc hasiče. S dětmi a psem v náručí jsme si netroufli brodit vodou zpět domů. Družka má jen 150 cm,“ popsal Tomáš Bortlík.

Odvezeni na člunu

Hasiči dorazili a rodinu přenesli k sousedům. Ti už měli uvnitř taky několik centimetrů vody. Hasiči šli mezitím pro člun. „Když nás na člunu vezli, byla auta skoro pod vodou. Čouhala jen střecha. Metr vody za půl hodiny. Nemohli jsme uvěřit, že se to děje. Pro sousedy se hasiči taky vrátili,“ řekl muž.

Hasiči odvezli rodinu po vodě k několik desítek metrů vzdálené benzínce, pak už se jelo po silnici na náměstí 28. října. „Moc hasičům děkujeme. Jsme dočasně u mamky od přítelkyně. Bude to asi zajímavé bydlení s ovčákem v paneláku,“ usmál se hořce na závěr Tomáš Bortlík.

Všechno je pryč

Jak Tomáš Bortlík přiznal, dům v ulici Na Poli ani auta neměla rodina pojištěna. „Bohužel. Všechno je pryč, všechny věci, auta, celý dům. Momentálně nevím, co budeme dělat,“ vylíčil mladý táta.

Muž zaměstnaný jako strojník před povodní dle svých slov dřel od rána do večera. „Přesčasy, abych zajistil rodinu. Nedávno jsem změnil práci, abych měl konečně čas na děti, které mě moc nevídaly. Teď, když se stalo, co se stalo, nejspíš budu muset dřít zase,“ pokrčil rameny Tomáš Bortlík.

