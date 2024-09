Brno se rozhodlo převézt na 180 pacientů z nemocnice Milosrdných bratří v Brně do nemocnic po celém kraji. Špitál se nachází přímo na nábřeží a reálně ho ohrožuje vzedmutí spodních vod. Momentálně stoupají řeky na jižní Moravě, je to ale zejména kvůli vypouštění přehrad. Prognóza počasí ale není příznivá, pršet nepřestane ani v neděli, jak se původně předpokládalo…

Přestože hladiny řek na jižní Moravě stoupají, je to zejména kvůli vypouštění přehrad. Žádné reálné ohrožení zatím nehrozí. Brno ale preventivně evakuuje nemocnici Milosrdných bratří, kde hrozí vzedmutí zejména spodní vody. „Týká se to přibližně 180 pacientů," řekl ředitel nemocnice Pavel Piler. Převoz skončil kolem 17. hodiny.



Městské zařízení leží v záplavovém území u Svratky, jejíž hladina stoupá. „Činíme proto preventivní opatření. Svratka by se neměla vylít z koryta, u Svitavy je to složitější. Nepředpokládám ale, že se naplní nejhorší scénář, tedy evakuace osob. Kdyby ale nastala, jsme připraveni, kapacity jsou třeba na výstavišti,“ sdělila primářka Markéta Vaňková.

Perný den

„Podle aktuálních předpovědí by neměla být nemocnice zaplavena. Vyklízíme ji z preventivních důvodů,“ potvrdil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové byla už část pacientů převezena do jiných nemocnic v Brně. „Dnes (v sobotu) budeme další převážet do jiných krajských nemocnic,“ uvedla.

Perný den zažili v pátek hasiči na jižní Moravě. „Měli jsme více než 260 zásahů a nasazeno bylo přes 2 200 hasičů. Nejčastěji šlo o čerpání vody, odklízení spadlých stromů a plnění pytlů s pískem,“ nastínil práci hasičů jejich ředitel Jiří Pelikán.



Vyklizený tábor i školka

Podle něj byly dva ze zásahů mimořádné. „Jedním z nich byla evakuace dětského tábora a druhým evakuace mateřské školy v Brně. Tam paradoxně udělala problémy voda z vrchu, ucpaly se tam dešťové svody,“ upřesnil Pelikán.

Hasiči přiznávají, že by ocenili pomoc při pytlování. „Pytlovací centrum máme v Brně na výstavišti. Jde o fyzicky náročnou práci, kde je potřeba střídat lidi. Každou pomoc proto uvítáme,“ dodal ředitel hasičů.



Pršet nepřestane ani v neděli

Antonín Tůma z Povodí Moravy upozornil, že by srážky neměly ustat v neděli, jak se původně předpokládalo. „Včera napršelo kolem 100 mm, dnes čekáme přibližně stejné množství a stejně tak i v neděli, v pondělí by mělo spadnout ještě 50 mm srážek. Zatím vše dokážeme regulovat nádržemi. Na některých přitom ještě můžeme odtoky ještě zvýšit,“ uklidnil Tůma.

Podle jeho slov je na několika řekách 3. povodňový stupeň. „Ten ale není způsoben aktuálním počasím, ale vypouštěním přehrad,“ vysvětlil Tůma.