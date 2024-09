3. povodňový stupeň na horním Labi i Svratce! Stoletá voda čeká Sázavu? Hrozí zaplavení domů

S obavami lidé sledují stoupající hladiny řek kvůli lijákům, které zasáhly Česko. Na horním Labi ve Špindlerově Mlýně je stav ohrožení a voda dál stoupá. Hladina řeky Svratky v Židlochovicích na Brněnsku dosáhla po 20:00 třetího stupně povodňové aktivity. Kulminovat by měla v neděli kolem poledne. Kde se očekává stoletá voda a jaká je situace na dalších tocích? Obavy jsou spjaté s děním kolem Sázavy. Radnice v Ledči nad Sázavou varovala občanym, že hrozí povodeň třetího stupně a zaplavení nemovitostí.

Hladiny řek v Česku stoupají. Týká se to hlavně východu země.

Kolem pátečních 20:00 platil některý z povodňových stupňů na téměř 50 místech.

Hladina Svratky v Židlochovicích dosáhla po 20:00 třetího stupně povodňové aktivity. Kulminovat by měla v neděli kolem poledne.

Kulminovat by měla v neděli kolem poledne. Na horním Labi ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších je třetí povodňový stupeň. Nejhorší situace má ale nastat až o víkendu. Déšť ještě zesílí, přidá se navíc silný vítr.



Nejhorší situace má ale nastat až o víkendu. Déšť ještě zesílí, přidá se navíc silný vítr. Podle ČHMÚ napršelo od středečního večera na hřebenech Krkonoš a Orlických hor kolem 100 milimetrů srážek. Úhrny přes 85 milimetrů zaznamenala také většina Pardubického kraje a části Jihomoravského a Zlínského kraje.

Úhrny přes 85 milimetrů zaznamenala také většina Pardubického kraje a části Jihomoravského a Zlínského kraje. Do noci z neděle na pondělí by mohlo na severních horách od Jizerských přes Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky napršet přes 200 milimetrů, v Jeseníkách by úhrny mohly lokálně překročit i 300 milimetrů.

V noci z pátka na sobotu a v sobotu hrozí povodně hlavně na drobných tocích. Po pátečním jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pršet začalo ve velké části Česka ve čtvrtek a déšť má postupně zesilovat. Meteorologové rozšířili výstrahu na extrémní povodně na téměř celou zemi s výjimkou západu Čech.

3. povodňový stupeň na horním Labi

Na horním Labi ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších je stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň. Voda dál stoupá. Nižší povodňové stupně jsou i na dalších třech místech v Královéhradeckém kraji, vyplynulo z informací na webu Povodí Labe. První povodňový stupeň je na Labi také ve Špindlerově Mlýně výše proti proudu a na Úpě v Trutnově v Horním Starém Městě a na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Orlických horách.

„Území Povodí Labe je od čtvrtka zasaženo setrvalými srážkami, srážkové úhrny se za posledních 24 hodin pohybovaly na většině území od 40 do 90 milimetrů. Intenzivní srážky až 10 mm/hodinu jsou aktuálně zaznamenány v oblasti Krkonoš. Vodní stavy a průtoky začínají pomalu stoupat a dosahovat stupňů povodňové aktivity,“ uvedl v 18:00 v tiskové zprávě vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Obavy ze Sázavy

Povodňová komise v Havlíčkově Brodě zvažuje kvůli řece Sázavě aktivovat povodňový plán pro stoletou vodu, prověřit nechala případná evakuační místa ve školních tělocvičnách. ČTK o tom informovala mluvčí města.

Radnice v Ledči nad Sázavou sdělila obyvatelům na webu, že v nejbližších dnech hrozí povodeň třetího stupně, při níž mohou být zaplavené nemovitosti. Průtok v řece Sázavě může být dvakrát vyšší než při povodni v roce 2006, uvedlo město s odkazem na informace od povodňové komise.

Hasiči vybírají ve spolupráci s povodňovými komisemi Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou místa, která by mohla být nejvíc ohrožená velkou vodou. "Budeme tam deponovat protipovodňové zábrany mobilní, vaky, které budeme napouštět vodou," řekl novinářům ředitel krajského hasičského sboru Jiří Němec.

Povodně nyní hrozí na menších tocích

Ústřední povodňová komise doporučila obcím a krajům, aby provedly veškerá dostupná protipovodňová opatření s cílem ochránit obyvatele a majetek. Dále doporučuje obcím připravit se na rozvodnění drobných toků v důsledku silných lokálních srážek. „Opravdu teď aktuálně, co se týká dnešní noci, potažmo soboty, tak nám ty povodně hrozí zatím hlavně na těch drobných tocích,“ uvedl Hladík.

Novinkou je větší předpoklad silnějších srážek v Beskydech. Nejhorší situace se podle ministra čeká na tocích odvodňujících Jeseníky, další severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu.

Stoupají i hladiny Sázavy či Labe

Ve Středočeském kraji by měla být nejhorší situace v povodí Sázavy, průtok by tam mohl překonat stoletou vodu. Stejné je to i na Vysočině, kde očekávaný narůst průtoku Sázavy ohrožuje bezpečnost celého povodí. Na místa, která mohou být povodněmi kriticky ohrožená, budou hasiči umisťovat protipovodňové vaky, které se napouštějí vodou.

Řeka Morava v Olomouci dosáhne třetího stupně povodňové aktivity zřejmě v neděli časně ráno. Rozlití vody do okolní krajiny hrozí jen v městské části Chomoutov. Radnice tam pošle například pytle s pískem. V Olomouci by se hladina toků měla udržet na úrovni padesátileté vody.

Vltava má v Praze kulminovat v noci na neděli. Hladina se podle odhadů zvedne o 60 až 80 centimetrů a průtok nemá výrazně překročit druhý povodňový stupeň. Město již zastavilo přívozy nebo zavřelo vrata na Čertovce. Vedení magistrátu se chystá na přerušení lodní dopravy na Vltavě.

Evakuace na jihu Moravy



Na jihomoravských tocích jsou překročené první či druhé stupně povodňové aktivity výhradně kvůli řízenému odpouštění vody z přehrad. Očekávat lze dosažení povodňových stupňů na řekách odvodňujících Vysočinu, tedy na Svratce, Jihlavě a Dyji.

„Nadále pokračuje předpouštění všech významných nádrží. Odtok z Nových Mlýnů je navýšený na 330 metrů krychlových za sekundu, z Vranova odtéká 105 kubíků, z Brněnské přehrady aktuálně vypouštíme 57 kubíků, z Dalešic 60 a z Víru 25. Manipulace děláme operativně dle vývoje situace,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.



Na stoletou vodu se připravuje také Veverská Bítýška na Brněnsku. Město již nařídilo evakuaci lidem z chatových oblastí. Rovněž z chatové oblasti Biskoupky u Jamolic na Brněnsku hasiči evakuovali 125 lidí přes zaplavený most.

Extrémní povodňové ohrožení platí pro celou Moravu a Slezsko, Vysočinu, východní, jižní či severní Čechy, ale podle aktuální výstrahy se na velkou vodu musí připravit i Praha a většina Středočeského kraje. Města proto vedle evakuací chystají také protipovodňová opatření.

21:22 „Sice se naše obec nenachází v záplavovém území, přesto je naše jednotka plně připravena pomoci našim kolegům, kteří se nachází v záplavových oblastech,“ hlásí na Facebooku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čestice u jihočeských Strakonic. 21:10 ! Večerní předpověď zmírnila hodnotu průtoku při kulminaci Svratky a Svitavy před přítokem do Brna. Ani jedna řeka nemá dosáhnout extrémní povodně. 20:53 Třetí stupeň (ohrožení) hlásí Český hydrometeorologický ústav i na Labi v podkrkonošské Vestřevi. Večer byla hladina 160 cm, na neděli večer se předpovídá i 215 cm. Zobrazit celý online