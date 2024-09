ONLINE: Povodně hrozí většině Česka! První evakuace a tisíce lidí bez proudu, Praha zavře náplavky

Mimořádná událost na železnici: spěšný vlak SP 1386 Českých drah (z Hradce Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou) do spadlého stromu na úseku Starkoč-Červený Kostelec. „Zasahujeme na místě události, ve spolupráci s dobrovolnými hasiči provádíme evakuaci osob z vlaku. Nemáme hlášené žádné zranění,“ hlásí hasiči Královéhradeckého kraje. „Na místě je asi 90 lidí, které budeme postupně vozit na nádraží do Červeného Kostelce, kde je zajištěna náhradní doprava.“