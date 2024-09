Za extrémní lijáky mohou horká moře: Spadne až 463 mm! Jak si představit, kolik vody se na nás valí

Milimetry, mililitry, litry… Jak si představit, kolik vody se na vás valí? Není to tak složité. Nejvíc srážek se čeká v Jeseníkách. Tam může podle meteorologů do pondělních 18 hodin spadnout až 463 milimetrů. Co to znamená a kde se extrémní lijáky vzaly?