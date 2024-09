Nárazů vlaků do spadlých stromů přibývá! Vichr, větve a kameny stoply i další spoje v Česku

Spadlé stromy odpoledne dnes přibližně na dvě hodiny zastavily provoz na železnici mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští na Jihlavsku, a také mezi Obrataní na Pelhřimovsku a jihočeským Chýnovem. Uvedly to na webu České dráhy. Na Náchodsku narazil vlak do spadlého stromu, evakuovali 90 cestujících, naštěstí bez zranění. K dalšímu nárazu do spadlého stromu došlo mezi Jičínem a Libuní.