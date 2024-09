Auto s 3 lidmi v sobotu na Jesenicku spadlo do řeky: Policisté našli vůz bez posádky

V obci Lipová-lázně na Jesenicku v sobotu odpoledne spadlo auto do rozbouřené řeky. Uvnitř vozidla po pádu do řeky zůstali tři lidé. dnes policisté objevili prázdné. Po tříčlenné posádce dále pátrají.

„V obci Lipová-lázně na Jesenicku řešíme pád auta do rozbouřené řeky Staříč. Jedné osobě se podařilo dostat na břeh, další tři osoby měly zůstat uvnitř. Po vozidle i osádce pátráme,“ oznámila policie v sobotu.

Auto spadlo do řeky Staříč v sobotu dopoledne. Jednomu pasažérovi se podařilo dostat na břeh, další tři ve vozidle zůstali. Policisté již dříve uvedli, že všichni tři by měli být starší 18 let. S ohledem na rodinné příslušníky nechtěli poskytovat další informace.

Záplavy v Česku zatím mají jednu potvrzenou oběť. Tělo ženy bylo nalezeno v říčce Krasovka v Krasově na Bruntálsku, policie eviduje také osm pohřešovaných.

13:42 Z Ostravy-Přívozu, kde dopoledne začala evakuace, hasiči zachránili už 250 lidí včetně dětí. Stále zasahují. Pomáhá několik člunů a vrtulník. 13:33 „Centrum Krnova dnes ráno. Škody budou v miliardách,“ napsal starosta Krnova Tomáš Hradil na sociální síť X. 13:30 Obyvatelé z Višňové a Bulovky ve Frýdlantském výběžku na Liberecku, kteří byli v neděli evakuovaní kvůli záplavám, se mohli dnes vrátit do svých domů. ČTK to řekli starosta Višňové Michal Scheidl (Devítka) a starostka Bulovky Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější). Své domovy muselo opustit 49 lidí. Rozsah škod budou obce teprve zjišťovat. Ve Višňové kvůli rozbouřené Smědé muselo v neděli z 15 domů odejít 33 lidí. „Už jsou všichni doma,“ řekl Scheidl. Zobrazit celý online