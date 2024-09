„Potopa“ u slavné Luční boudy v Krkonoších: Tohle tam nepamatují! A voda se valí do údolí

»Apokalyptickému« počasí se nevyhnuly ani Krkonoše. Povodně zasáhly vysoko v horách slavnou Luční boudu, kde voda zatopila část jejího okolí. Podle majitelů za to může kombinace deště, tajícího sněhu a vody z Bílého Labe. Provoz ale situace neomezila, voda se totiž valí hlavně dolů do údolí, jak řekla Blesku majitelka. Hotel se tyčí v nadmořské výšce 1410 metrů nad mořem.

„Sice tu prší tu často, ale tolik vody tu normálně není. Nám tu ale naštěstí snad nic nehrozí, je tu meteorologická stanice, takže ti ví, kolik vody naprší,“ řekla Blesku majitelka Luční boudy Klára Sovová.

První sníh nadcházející zimy napadl na hřebenech Krkonoš v pátek a v nejvyšších partiích hor se držel i dnes. „Uvidíme ještě zítra ráno. Déšť zřejmě odsává sníh, takže proto je pravděpodobně té vody tolik,“ popsala Sovová.

Majitelka zveřejnila na sociálních sítích video, kde je vidět, jak se přímo u horské boudy vytvořil rybník. To místní překvapilo, i když jsou na někdy extrémní horské počasí zvyklí.

„Tentokrát je ho opravdu hodně, proto jsme chtěli i takto zveřejnit video, spíše informačně,“ dodala majitelka k videu, které sdílela.

Spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš pak ČTK řekl, že voda naštěstí teče jen kolem. „Je to kombinace vody z dešťových srážek, z tajícího sněhu a Bílého Labe, které pramení nad Luční boudou. Za 20 let, co jsme tady, nic takového nepamatujeme,“ řekl ČTK Beneš.

Krkonoše patří k lokalitám, kde byly srážky od pátečního do dnešního rána nejintenzivnější. Podle meteorologů byl zaznamenán jeden z nejvyšších srážkových úhrnů 194 milimetrů na stanici Špindlerovka nad Špindlerovým Mlýnem, tedy 194 litrů vody na metr čtvereční, nebo na hřebenech hor, a to 160 milimetrů.

V Krkonoších má déšť dál pokračovat. Zatímco v neděli bude na většině území ČR intenzita srážek slabší, v Krkonoších, ale i v Jizerských horách a Jeseníkách se očekávají úhrny srážek stále kolem 100 milimetrů.

Na Labi ve Špindlerově Mlýně platí od pátku třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení.