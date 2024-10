Rodinné drama na Prostějovsku: Vnuk zbil babičku kvůli 3 tisícům

V šokujícím případu násilí v Olomouckém kraji sehrál hlavní roli sedmadvacetiletý vnuk, který brutálně napadl svou vlastní babičku, aby z ní vymámil peníze na drogy a automaty. Mladý muž byl teprve před rokem propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za loupež.

V sobotu 5. října v časných ranních hodinách vtrhl vnuk do domu své babičky v obci na Prostějovsku. Na sobě měl tmavé oblečení a maskoval se kuklou. Vybaven nožem a taktickými rukavicemi pronikl do domu, kde seniorka spala. Ihned ji napadl skleněnou lahví, kterou ji praštil do hlavy, a poté ji několikrát uhodil pěstí do obličeje. Když spadla na podlahu, pokračoval v brutálním útoku.

„Škrtil ženu, hlavou jí opakovaně udeřil do kovové konstrukce židle a nakonec jí svázal ruce za zády. Přitom požadoval vydání peněz. Vyhrožoval, že pokud nedostane peníze, pozabíjí její členy rodiny,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman. Mladý muž tvrdil, že její vnuk (což byl on sám), je uvězněn v kufru auta a bude zabit, pokud mu nedá peníze. Ze zoufalství a pod hrozbou násilí seniorka prozradila, kde má uloženou hotovost.

Zloděj sebral tři tisíce korun, poté ji rozvázal, přiložil jí nůž na krk a varoval ji, aby nekřičela. Nakonec utekl z místa činu. Zraněná žena byla v šoku, ale podařilo se jí zalarmovat svého zetě, který ihned zavolal záchrannou službu a policii. Zdravotníci ji rychle převezli do nemocnice v Prostějově, kde jí poskytli neodkladnou péči. Babička utrpěla vážná zranění, ale díky rychlému zásahu přežila.

Policie okamžitě rozjela pátrání po útočníkovi, přičemž si případ převzali krajští kriminalisté. V odpoledních hodinách téhož dne se kriminalistům podařilo vnuka vypátrat.„Na základě předložených důkazů se muž kriminalistům k činu přiznal. Uvedl, že babičku přepadl sám, protože potřeboval peníze. Ty mezitím utratil za pervitin a v herních automatech. Muž měl v době zadržení pozitivní test na amfetamin / metamfetamin,“ uvedl Hejtman.

Obviněný muž už v minulosti čelil trestům za různé delikty, včetně loupeže. Z vězení byl propuštěn teprve loni na podmínku, která měla vypršet až v říjnu příštího roku. Vzhledem k tomu, že se tentokrát dopustil závažného zločinu loupeže a porušování domovní svobody, mu nyní hrozí trest v délce pěti až dvanácti let. Kriminalisté podali návrh na jeho vzetí do vazby, který soud schválil, a muž nyní čeká na soudní proces za mřížemi.