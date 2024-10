Žena podstoupila potrat v 9. měsíci! Policie případ šetří, zákon to ale nezakazuje

Do jakého měsíce by se měl provádět potrat? To je otázka, která momentálně vrtá hlavou úřadům i široké veřejnosti v Jižní Koreji. Mladá žena tam totiž zveřejnila na internetu video, kde popisuje svou interrupci v devátém měsíci. Policie si proto posvítila na ženu i na lékaře, který jí zákrok provedl.

Problémem je, že v Koreji je potrat ústavně legální a není nijak limitován postupem těhotenství. Předmětem vyšetřování policie je tedy především zjistit, jestli k terminaci plodu došlo ještě v děloze, a nebo už mimo ni. Podle odborníků je totiž vzhledem k pokročilému stupni těhotenství možné, že interrupci provedl lékař umělým vyvoláním porodu. Ta se dá legálně požadovat za porod, a pokud tedy lékař život plodu ukončil mimo dělohu, jasně by se jednalo o vraždu.

K podobnému případu došlo v zemi už v roce 2019. Lékař tehdy plod v podobné fázi vývoje utopil v kýblu. Dostal za to tři a půl roku za mřížemi. „Takže největším rozhodujícím faktorem ve sporu je, jakým způsobem byl potrat proveden a dokončen. V případu z roku 2019 bylo důležitým svědectvím to, že personál slyšel dítě plakat,“ řekl deníku The Korea Times právník Ha Hee-bong. Detaily letošního případu jsou stále nejasné.

Lékaře odsoudilo státní sdružení

Je také možné, že lékař před procedurou ženě podal léky na usmrcení plodu, díky kterým by se obvinění z vraždy mohl vyhnout. Právník také dodal, že obvinění by se nejspíš netýkalo matky. Pokud byla během zákroku pod anestezií, šlo by prý těžko dokázat, že o přesném postupu věděla a souhlasila s ním.

I kdyby doktor u soudu vyvázl bez trestu, korejská lékařská komora nemá v plánu nechat to jen tak. „Plod starý 36 týdnů už dokáže přežít nezávisle na matce. Interrupce se v tomto případě rovná vraždě,“ napsali zástupci organizace. „Exemplárně potrestáme lékaře za jeho krajně neetické jednání. Měl by se snažit život ochránit a ne ukončit,“ stojí v prohlášení. První nemocnice, do které žena přišla, ji prý ale odmítla.

Podle právníka jsou potraty v Koreji momentálně v šedé zóně, což by se podle něj mělo určitě změnit. Země totiž zrušila zákon, které potraty zcela zakazoval, nový zákon ale stále nepředložili. „Měl by existovat nový zákon. Tyto problémy existují kvůli legislativním nedostatkům,“ řekl. Potraty v zemi zůstávají stále kontroverzním tématem.