Ostře sledovaný soud na Slovensku: Jozef měl Patrícii vyříznout orgány z těla! Hrozí mu doživotí

Jozef H., kterého Slovensko zná pod přezdívkou „kuchař Jožo“ se postavil před soud v Bratislavě. Zpovídá se tam z obzvlášť brutální vraždy své partnerky Patrície. Před tribunál přišel s požadavkem na dohodu o vině a trestu, to ale prokurátor zamítl.

Podle znalce z oboru forenzní psychiatrie Svetozára Droba jednal v afektu. Patrícii měl přitom udusit a poté jí vyjmout orgány z těla. Jak Drob uvedl, jednal ve stavu alkoholového opojení. Míní, že u Jozefa je velká šance k jeho nápravě. „Bylo to agresivní chování v rámci vztahové diskontinuality,“ vysvětloval. Sám Jozef se k brutálnímu mordu přiznal a činu prý lituje. Dodal, že svou partnerku stále miluje.

Alkohol hrál v případu zásadní roli. Jak uvedl slovenský deník Topky, znalec dále poukázal na skutečnost, že partneři byli opilí velice často. Poslední popíjení ale skončilo tragicky. Když dvojice 3.1. v Bratislavě společně pila alkohol, Jozef se měl přestat ovládat a došlo k hádce, která vyústila v potyčku.

Obviněný měl Patrícii chytit oběma rukama pod krkem a začít ji škrtit. „Byli spolu nazí na posteli, obviněný poškozenou svalil, přisedl ji a začal škrtit oběma rukama,“ stálo v anonymizovaném soudním dokumentu. Po chvíli Patrície přestala dýchat.

Jozef se ji posléze pokusil oživovat. Když se mu to nepodařilo, opět si nalil alkoholu. Následně vzal nůž a začal do bezvládného těla bodat. „Píchal ji a řezal na hrudníku,“ stojí v dokumentu. Posléze podle spisu Patrícii vyndal orgány z těla a hodil je do koše.