Hrůzný nález v osadě na Slovensku: Zmrzačené štěňátko mělo poraněné genitálie

V osadě Ostrovany na Slovensku bylo nalezeno zmrzačené štěně. S poraněním pohlavních orgánů a frakturou lebky ho nálezci odvezli na veterinární kliniku v Prešově. Lékař tvrdí, že je velmi nepravděpodobné, že by psa zranilo jiné zvíře. Případem se zabývá policie.

Obzvláště smutný pohled čekal nálezce několikatýdenního štěňátka. Řezné rány pohlavních orgánů a zlomenina zádní části lebky daly vystrašenému psíkovi zabrat. Uvědomělý záchrance ho však ihned zavezl na veterinární kliniku v Prešově.

Ošetřující lékař Pavol Karpjak se na základě typu poranění domnívá, že nešlo o útok jiného psa. „Vypadá to na nějaká řezná poranění, ale je těžké zhodnotit, čím to byla způsobena. Nemyslím si, že to udělal nějaký jiný pes.“

Místní si myslí, že nechtěné štěně někdo v osadě vyhodil a odjel. K podobným případům zde prý dochází poměrně často. Pejsek měl štěstí v neštěstí. Nakonec se ho dočasně ujalo Občanské sdružení Brod. Až bude zcela zdravé a vyléčené, bude k dispozici k adopci.

Jestli se opravdu jednalo o trestný čin týrání zvířat, bude zjišťovat policie. „Případ je aktuálně ve stadiu prověřování za účelem zjištění všech podrobností, aby bylo možné zjistit, zda jde o trestný čin týrání zvířat,“ oznámila mluvčí Prezidia Policejního sboru SR Denisa Bárdyová.