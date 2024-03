Oblíbenou vychovatelku Janu měl zastřelit exmanžel: Svědkyně popsala chvíle hrůzy!

K otřesnému činu došlo ve čtvrtek v obci Senica. Vychovatelka Jana odešla ze základní školy, kde vyučovala a jako každý den jela z práce domů na kole. Nicméně jak uvádí slovenský deník Nový Čas, zhruba sto metrů od školy, na ni měl čekat její exmanžel Pavel, který na ni několikrát vystřelil legálně drženou zbraní.

Dvaapadesátiletá Jana byla na místě mrtvá. Pavel nasedl do auta a ujel. Nakonec zaparkoval za místním obchodním řetězcem, vzdáleném zhruba dva kilometry od místa činu. Tam obrátil zbraň proti sobě. „Krajský vyšetřovatel začal ve věci úmrtí dvaapadesátileté ženy ze Senice trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin vraždy. V případu nálezu mužského těla vedeme trestní stíhání pro přečin usmrcení,“ uvedla policie.

Ve chvíli, kdy si Pavel vzal život, byla na ulici Katka, která vše viděla na vlastní oči. „Zabil se mi před mýma očima. Vůbec jsem pak nemohla spát,“ řekla Katka pro výše zmíněný deník. „A když si představím, že nastal zkrat a on běhal po celém městě se zbraní, až mám husinu. Mně se zabil před očima. Stále na to myslím. Mohla jsem to schytat i já,“ dodala.

Z činu je v šoku celé město. Pavel bydlel v bytovce v Senici se svou partnerkou a podle sousedů to byl milý a usměvavý muž. Podle jeho známých se staral o svou maminku, která byla nemocná a sám bojoval s rakovinou.

„Často jsme se střetávali, jelikož nám dělal stavební dozor, plus každý den chodil za nemocnou maminkou do Dojča. Vždy si stěžoval a byl nešťastný z mnoha věcí. S exmanželkou měl velké problémy. Kromě toho měl rakovinu,“ píše se na sociální síti na jeho profilu. Zároveň prý měl na svou exmanželku velmi žárlit. „Nesnesl nikoho v její přítomnosti,“ dodali ženiny kamarádky. Exmanželé navíc spolu vychovávali dvě dcery. Jana na základní škole pracovala dvacet let a byla velice oblíbená.