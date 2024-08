Chlapec (15) zastřelil spolužáka! Chtěl napodobit známého vraha

Patnáctiletého chlapce, který loni v září v Bavorsku zastřelil svého čtrnáctiletého spolužáka, v pondělí německý soud poslal na 8,5 roku do vězení. Shledal ho vinným z vraždy.

Německý mladík svého italského spolužáka zabil v areálu školy ve městě Lohr am Main jednou ranou zezadu do hlavy. U soudu se k tomu přiznal, tvrdil ale, že tak neučinil záměrně, výstřel podle něj padnout neměl. Obhájce chlapce, který se v závěrečné řeči pozůstalým omluvil, chtěl proto trest za zabití ve výši šesti let.

Soud se však po procesu, který kvůli chlapcovu věku nebyl přístupný veřejnosti, z velké části přiklonil k požadavku obžaloby, která volala po trestu za vraždu ve výši osmi let a devíti měsíců odnětí svobody.

Státní zastupitelství dalo už dříve najevo, že chlapec, který použil sousedovu zbraň, chtěl napodobit amerického mnohonásobného vraha Jeffreyho Dahmera, o němž natočila seriál streamovací společnost Netflix.