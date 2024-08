Matka pokousala doktorku a ukradla dítě! Agresorku v nemocnici uklidnili až policisté

Zaměstnanci nemocnice museli na agresivní ženu zavolat policii. Důvodem celého konfliktu mělo být dítě, pro které si žena do nemocnice přišla. „Dítě bylo matce odebráno soudem. Jednalo se o prvorodičku. Stalo se to na novorozeneckém oddělení, kam si pro dítě přišla,“ řekl deníku Plus JEDEN DEŇ mluvčí Matěj Martovič z Fakultní nemocnice v Trnavě.

Podle informací médií měla být útočnicí sedmadvacetiletá žena, která do nemocnice přišla v doprovodu muže, pravděpodobně svého partnera. Rozhodla se nerespektovat rozhodnutí soudu a byla odhodlaná si svého potomka vzít. V tom se jí pokusila zabránit jedna z lékařek, na kterou žena zaútočila a pokousala ji na ruce.

Podle Martoviče byla žena jen velmi krátce po porodu. „K ostatním okolnostem se bohužel nemůžeme momentálně vyjádřit,“ řekl. Dodal ještě, že lékařka utrpěla po kousanci jen povrchové zranění a po ošetření pokračovala v práci. Incident potvrdili i policisté.

Podělili se také o dohru případu, která se odehrála už mimo nemocnici. „Policisté pohotovostní motorizované jednotky krátce po incidentu v trnavské nemocnici, při kterém měla mladá žena napadnout personál nemocnice, omezili na osobní svobodě tři osoby,“ potvrdila mluvčí trnavské policie Zlatica Adamcová. „V současnosti vykonávají policisté procesní úkony potřebné na řádné objasnění celé události,“ dodala Adamcová s tím, že bližší podrobnosti momentálně nemůže sdělovat.