Zásah bleskem na dětském dni v Liberci: Počet hospitalizovaných stoupl!

Tak vysoký počet zraněných po nedělním zásahu bleskem považují zástupci liberecké nemocnice za ojedinělou událost. „Co se týká zásahu bleskem, většinou to bývají jednotlivé osoby. Takže to, že by to byla skupina osob, to je extrémně vzácné, a tak velký počet osob v naší nemocnici určitě nebyl a nepamatuju ani v České republice,“ řekl dnes zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek.

Podle doporučení hasičů by se lidé za bouřky rozhodně neměli schovávat pod osamělými stromy nebo stát na okraji lesa. V tomto případě měli podle libereckého primáře oddělení urgentní medicíny Petra Kašáka štěstí, že stáli v místě, kde příliš nepršelo. „To znamená, byla tam nižší vlhkost a vedení elektrického proudu v té oblasti bylo nižší. Tím pádem byli jenom poranění ve smyslu dočasné poruchy vědomí,“ řekl dnes novinářům.

Zranění po zásahu bleskem utrpěli v neděli kolem 15:30 lidé, kteří se schovávali pod stromem při akci ke Dni dětí v zámeckém parku ve Vratislavicích. „První zranění k nám začali dojíždět během zhruba 30 až 40 minut. U většiny těch pacientů se naštěstí jednalo jenom o krátké poruchy vědomí, případně nějaké drobné poruchy hybnosti končetin. Nebyly tam žádné zásadní poruchy rytmu,“ řekl dnes zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek.

Video Zásah hasičů v Zámeckém parku v libereckých Vratislavicích - HZS LK Video se připravuje ...

Záchranáři v neděli uvedli, že zranění utrpělo 18 lidí, z nichž některé museli na místě oživovat. Zranění sedmi lidí bylo podle nich těžké, pěti středně těžké a šesti lehké. Podle lékařského ředitele liberecké nemocnice Tomáše Roubíčka jim navíc mimo vyhlášený traumaplán přivezla sanita ještě jednoho zraněného. „A další tři osoby se dostavily posléze do nemocnice na doporučení zdravotníků,“ řekl.

V Liberci tak bylo nakonec hospitalizováno deset dospělých osob a devět dětí. „Většina pacientů bude po krátkodobé observaci pravděpodobně v průběhu dnešního dne propuštěna do ambulantní léčby,“ uvedl liberecký zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra.

V Liberci jsou dospělí pacienti umístění na kardiologii, traumatologii i chirurgii. Na jednotce intenzivní péče je jedna žena, neboť u ní přetrvávají poruchy hybnosti pravé ruky a nohy. „Stav se ale nedá označit jako vážný, protože příznaky odeznívají,“ řekl Kašák. Z dětských pacientů měli podle něj dva neurologické potíže ve smyslu drobného brnění. Při zásahu bleskem nelze vyloučit ani trvalé postižení, v tomto to zřejmě nebude. „Naštěstí si myslíme, že u našich pacientů k tomu nedojde,“ dodal Kašák.

Nemocnice v Motole má v péči jedenáctiletou dívku. „Její stav je aktuálně stabilizovaný, zůstává na pozorování v péči lékařů pediatrické kliniky,“ sdělila ČTK mluvčí nemocnice Jana Krejčí Merxbauerová.

Mluvčí nemocnice v Jablonci Jana Luňáková ČTK řekla, že u nich nadále zůstávají hospitalizovaní dva dospělí. „Jejich stav je stabilizovaný,“ řekla. Předpokládá, že pokud nenastanou komplikace, oba pacienty lékaři propustí do domácí péče zřejmě v úterý.

Policie podle své regionální mluvčí Kláry Jeníčkové nedělní úder blesku šetří jako živelní událost. „Žádná protiprávní jednání zatím neshledáváme,“ dodala.