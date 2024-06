Děsivá svědectví z dětského dne v Liberci: Rána a lidi leželi pod stromem!

„Už jsme byli s dětmi na odchodu, otočila jsem se, protože jsem uslyšela ránu. A najednou vidím, jak několik dospělých a dětí leží kolem stromu,“ svěřila se Českému rozhlasu svědkyně Eva.

„Leží tam zranění lidé na zemi, jelo hodně hasičů a záchranek,“ popsal Jiří. Ostatní hned přidali, že pět lidí museli záchranáři na místě resuscitovat.

Někteří také udávali, že udeřilo do stage, a ne do stromu, a z té sjel výboj na zem. „Kdo byl blízko, tak to schytal. Viděli jsme jak tam slečnu museli resuscitovat. Stáli jsme kousek do toho, hrozná rána,“ shodovali se lidé, že vše byla čirá hrůza.

„Stalo se to přímo vedle nás, nic horšího jsem nezažila. Stáli jsme kousek od nich, a bylo to opravdu ošklivé. V tom chaosu jsme se všichni snažili utéct, každý na jinou stranu,“ popisovali ti, kteří měli to štěstí a vyvázli bez zranění.

„To byla hrozná rána, sirény spustily, tak jsem hned běžela k tomu mému stanu, jestli jsou tam mí brigádníci v pohodě. Byli. Pak začala panika. Dozvěděla jsem se, že blesk udeřil tady do toho stromu,“ popsala pro ČT1 účastnice akce. „Stáli jsme opodál, hrom, blesk, hrom a viděli jsme padnout lidi. Uhodilo do stromu, pod kterým byla spousta lidí,“ doplnila další ze svědkyň.

Rozjely se také dohady, jestli nebylo možné neštěstí zabránit. „Dělat dětský den v tomhle počasí, to je teda nápad. A vlézt si v bouřce pod ty největší stromy, to také. Hned, jak začala bouřka, zmizeli jsme z parku,“ komentovali hned někteří. Všichni se ale shodli, že hlavní je, aby zranění byli všichni co nejdříve v pořádku.