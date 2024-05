Zběsilá honička s policií: Nepomohly ani pásy! S propíchnutými koly auto ujelo ještě 200 metrů

V pátek 10. května došlo v Hodkovicích nad Mohelkou k pořádnému rozruchu. Řidič, na kterého byl vydán zatykač, ujížděl zběsile policii. Nepomohly ani zastavovací pásy, s propáchnutými koly řidič pokračoval dál. Z auta vyšel až poté, co na něj policisté mířili zbraní. Navíc utrpěl lehké zranění a odmítl se podrobit testu na drogy.

Jednatřicetiletý muž se zákazem řízení, který měl navíc nastoupit do vězení, projížděl v pátek 10. května kolem desáté hodiny Hodkovicemi v autě s vyměněnými registračními značkami. Policisté se ho pokusili zastavit, řidič ale zákonnou výzvu neuposlechl.

Muž svou jízdou navíc ohrožoval ostatní účastníky provozu. Do pronásledování se postupně zapojily tři policejní hlídky. Policisté následně využily takzvaných zastavovacích pásů. „Škoda Fabia na pás najela a prorazila si obě přední pneumatiky. Přesto ještě vozidlo pokračovalo ve své jízdě dále do ulice Jílovská - směr obec Jílové. Zhruba po 200 m hlídka Pohotovostního a eskortního oddělení využila dalšího oprávnění k násilnému zastavení vozidla, a to tzv. pit manévr,“ popsali policisté na sociální síti.

Po tomto manévru řidič narazil do dopravního značení a skončil v příkopu. Při nehodě se lehce zranil, jeho spolujezdkyně vyvázla bez zranění. Dvojice ale odmítala opustit vůz, a tak museli policisté použít další donucovací prostředek a to hrozbu namířenou zbraní. Na řidiče byl vydán zatykač, protože nenastoupil k výkonu trestu. Měl platný zákaz řízení a auto, ve kterém jel bylo vyřazeno z evidence. „Muže policisté zadrželi a po provedeném ošetření v liberecké nemocnici a provedených úkonech předali do liberecké věznice k výkonu trestu,“ uzavřeli policisté.