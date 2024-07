Výbuch fotovoltaiky zničil dům: Asi chytilo bateriové úložiště, majitel vše smontoval sám

Exploze poškodila dům opravdu důkladně, od přízemí až po střechu. Bylo obrovským štěstím, že uvnitř v osudnou chvíli nikdo nebyl, neštěstí se tak obešlo bez zranění. „Hasiči ochladili ohnisko výbuchu v přízemí domu a velitel zásahu zakázal vstup dovnitř i do okolí budovy kvůli nebezpečí zřícení konstrukcí,“ popsala mluvčí hasičů Martina Götzová.

Škoda na zničeném domě se vyšplhala na sedm milionů korun. „Přesná příčina je zatím stále v šetření. Pravděpodobná verze je však technická závada na systému fotovoltaické elektrárny,“ dodala mluvčí.

Exploze úložiště

Záhy po výbuchu se rozvinula na sociálních sítích bouřlivá diskuze, jak mohly fotovoltaické panely tak zničit dům. Jenže fotovoltaická elektrárna je poměrně sofistikovaný ekosystém, a ne jen to, co je vidět na střeše. Uvnitř domu, například v technické místnosti, bývá ještě bateriové úložiště, a to nejspíše za vším stojí.

V tom smyslu se vyjádřili i odborníci Institutu ochrany obyvatelstva. „Příčinou výbuchu mohl být zkrat, následné hoření a exploze lithium-železo-fosfátových (LiFePO4) článků v bateriovém úložišti. Systém fotovoltaické elektrárny byl zakoupen po částech a smontován samotným majitelem domu,“ uvedli s tím, že plně funkční vše bylo od září 2023.

Neodborná instalace?

Zjištění, co se přesně odehrálo, ztěžuje i fakt, že po explozi byl dům v tak špatném stavu, že vyšetřovatelé nemohli dovnitř. Za sebe ale hovoří pořízené fotografie. „Je patrné bateriové úložiště obsahující 2 x 16 článků, z nichž minimálně tři byly poškozeny explozí,“ dodali odborníci. Incident podle nich upozorňuje na rizika spojená s instalací a provozem fotovoltaických systémů. „Zejména pokud nejsou montovány profesionálně,“ dodali experti.

„Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví pojišťovna,“ uvedl výmluvně jeden z diskutujících a další se přidali s tím, že rodině, která přišla o střechu nad hlavou, přejí mnoho sil. Obec Provodov-Šonov založila na podporu rodiny veřejnou sbírku.