Nehoda autobusu u obchvatu na Náchodsku: Tři lidé jsou zranění, silnice byla uzavřená několik hodin!

Doprava na obchvatu, po kterém vede tranzitní silnice I/33 mezi Hradcem Králové a hraničním přechodem do Polska v Náchodě, byla do 12:00 uzavřena. Uvedli to hasiči a policie.

„Vážně zraněného z osobního auta převezl vrtulník do hradecké fakultní nemocnice,“ řekla ČTK mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Další zraněný z druhého osobního auta podle ní skončil v nemocnici v Náchodě.

V autobusu cestovalo devět lidí a řidič, nikdo z nich zraněn nebyl. Kamion s návěsem se při nehodě převrátil na bok do příkopu. Vyprostit jej přijela specializovaná firma.

Po dobu uzavření obchvatu museli řidiči objížďkou přes Českou Skalici.

Okolnosti a příčiny nehod policie vyšetřuje