Nechutný případ z Náchodska: Muž si téměř pět let tajně natáčel nezletilou dívku!

„Této trestné činnosti se měl obviněný dopouštět, když jako druh matky poškozené nainstaloval do jejího dětského pokoje a společné koupelny bez jejich vědomí videokamery, které nahrávaly záznamy, které uchovával. Zároveň si z nich měl vytvářet koláže, přestože věděl, že jde o osobu mladší 18 let,“ řekla ČTK policejní mluvčí Lucie Konečná. Policie obvinila muže z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Na Náchodsku kriminalisté v minulosti řešili také rozsáhlý případ dětské pornografie, do kterého byli zapleteni čtyři lidé. Skupina zneužila v rozmezí několika let desítky dětí a mladistvých ve věku od sedmi do 18 let. Snímky a videa byly určeny pro zahraniční klientelu.

Hlavní obžalovaný si pronajímal fotografický ateliér, kde fotil i dívky, kterým ještě nebylo 15 let. Výrobou a prodejem erotických materiálů od roku 2008 až do počátku roku 2014 si podle spisu přišel na zhruba pět milionů. Soudy skupinu potrestaly nepodmíněnými i podmíněnými tresty. Mezi odsouzenými je také žena, která do focení zapojila své děti.