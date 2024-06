Otec způsobil kojenci pěticentimetrovou trhlinu lebky: Za pokus o vraždu byl odsouzen na 12 let!

Krajský soud v Ústí nad Labem v úterý poslal za pokus o vraždu tříměsíčního kojence v Chomutově do vězení jeho otce na 12 let. Způsobil dítěti pěticentimetrovou trhlinu lebky. Muž vysvětloval poranění dcery jejím pádem z postele. Dítě si podle znalců nemohlo způsobit poranění, které ohrožovalo jeho život, samo. Obžalovanému hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Rozhodnutí není pravomocné, muž se na místě odvolal.

Událost se stala v srpnu 2022 v bytě v Chomutově. Osmadvacetiletý muž u soudu řekl, že si dítě položil na nohy, a když usnul, spadlo na zem. Matce dítěte to řekl až několik dní poté, když se obrátila na lékaře kvůli zdravotním problémům dcery. Rentgen odhalil frakturu lebky a lékař poslal okamžitě rodiče do nemocnice, kam ale nepřišli, proto věc doktor oznámil policii.

Výpověď muže vyvrátily znalecké posudky a vyšetřovací pokus, řekla předsedkyně senátu Tereza Nagy. Při pokusu, jehož záznam dnes soud přehrál, panenka při pádu z nohou muže z postele spadla na obličej, nikoliv na temeno hlavy. „I kdyby spadla na záda, nedošlo by podle znalců k fraktuře lebky,“ uvedla soudkyně.

Dítě mělo pěticentimetrovou trhlinu klenby lební. Podle znalců muselo být zranění způsobeno tupým násilím pěstí nebo nárazem o pevnou překážku, pád z postele takový úraz nevysvětlí. Násilí bylo působeno relativně velkou intenzitou. „Nejspíše udeřil dítě pěstí nebo hranou ruky do hlavy a způsobil mu závažné zranění, které mohlo ohrozit jeho život, čehož si musel být obžalovaný vědom,“ uvedla soudkyně.

Při ukládání výše trestu soud přihlédl k tomu, že muž nebyl doposud soudně trestaný, nikdy se ani nedopustil žádného trestného činu, podle odborníků je možná jeho náprava, byl to ojedinělý exces a žádné následky holčička nemá. „Proto jsme přistoupili k mimořádnému snížení sazby, zároveň dáváme tímto signál společnosti, že takto se rodiče k dětem nemohou chovat, takového jednání se musí vyvarovat,“ uvedla soudkyně.

„Je to pěkně nefér. To, co tady bylo řečeno, to vůbec nebyla žádná pravda,“ řekl po vynesení rozsudku obžalovaný. „Nikdy v životě bych to svým dětem neudělal, miluju je nade všechno,“ uvedl s tím, že věří, že nakonec ještě vše dopadne dobře. Podotkl, že si pobyt ve vězení nedokáže vůbec představit. Státní zástupkyně Klára Kubátová navrhovala patnáctiletý trest. Nechala si lhůtu pro podání odvolání. „Jsem vcelku spokojená s rozhodnutím soudu, zcela vyhověl v otázce viny,“ řekla.