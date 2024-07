Zvrat v případu muže, kterého viní z vraždy Maddie McCannové: Soud Christiana B. nepovažuje za podezřelého!

Německý soud zatykač zrušil, protože podle něj „neexistuje žádné naléhavé podezření“, že by podezřelý zločiny spáchal. Mělo se jednat o tři případy znásilnění a dva případy sexuálního zneužívání dětí, kterých se měl dopustit v Portugalsku.

Christian B. sice nadále pobývá ve vězení za dřívější trestný čin, ale v souvislosti s těmito obviněními nemůže být vydán do Portugalska. Zrušení zatykače může navíc znamenat, že by odsouzený násilník po odpykání sedmiletého trestu v roce 2025 mohl být propuštěn na svobodu. To by se mohlo stát i v případě, že by nebyl obviněn v případu kolem Maddie McCannové, ačkoliv portugalská prokuratura ho v tomto ohledu nadále bedlivě sleduje a považuje ho za klíčovou osobu pro objasnění záhady zmizení malé Madeleine.

Christian B. i nadále popírá jakoukoli roli v zmizení Maddie, ale portugalské úřady ho stále považují za hlavního podezřelého. Případ je pořád otevřený a probíhá vyšetřování. Zrušení zatykače však vyvolává otázky ohledně toho, zda Portugalsko bude mít dostatek důkazů k prokázání jeho viny a k dosažení spravedlnosti pro Madeleine a její rodinu.

Rozhodnutí soudu vyvolalo smíšené reakce. Zatímco někteří vyjadřují naději na konečné objasnění případu Maddie, jiní se obávají, že by propuštění nebezpečného zločince mohlo znamenat zmaření spravedlnosti. Situace ohledně Christiana B. a jeho případného zapojení do zmizení Maddie je stále složitá a nevyjasněná.

Zrušení zatykače přináší do hry nové otázky a otevírá další kapitolu v tomto tragickém příběhu, který upoutal pozornost celého světa. Rodina Madeleine McCannové vyjádřila zklamání nad tímto rozhodnutím a zdůraznila, že stále věří v nalezení své dcery.