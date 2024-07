Zoufalá policie prosí o pomoc: Ivanku hledají už 27 let! Pomohou vězni?

S prvním červencem zveřejnila Policie ČR další měsíc kalendáře nevyřešených případů. V sérii pomníčků se tentokrát věnují případu čtrnáctileté Ivany Koškové, která v roce 1997 zmizela i se svým kolem a od té doby ji nikdo neviděl. Druhý pomníček je věnován Dušanovi Mikuláštíkovi, který se již téměř osmnáct let vyhýbá nástupu do výkonu trestu!

Čtrnáctiletá Ivana Košková byla hodná a tichá dívka. V neděli 13. července 1997 se rozhodla navštívit svou tetu v nedaleké vesnici. Vyjela tedy na kole ze svého obydlí v Příšovicích směrem do Svijanského Újezdu, kde teta tou dobou bydlela. Po cestě ještě minula spolužačku, se kterou se pozdravila u křižovatky na Loukov. Musela se pak dát po silnici spojující obce Svijany a Svijanský Újezd. K tetě však už nikdy nedorazila a od té doby ji nikdo neviděl. „Na sobě měla zelenou sukni a pruhované tričko,“ uvedla policie.

Druhý případ je zase z úplně jiného soudku. Psal se 7. červenec 2006 a tehdy třiatřicetiletý Dušan Mikuláštík byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažnou trestnou činnost hospodářského charakteru. Do výkonu trestu však prostě a jednoduše nenastoupil a od té doby je po něm tedy vyhlášeno pátrání. „Zřejmě si myslí, že se výkonu trestu může vyhnout. Pomůžete nám mu tyto plány překazit?“ píše policie v pomníčku.

Navzdory tomu, že dívka je pohřešovaná již dvacet sedm let a muž zákonu uniká již téměř osmnáct let, policie stále doufá, že by se mohla objevit i nová svědectví.

„Za jakékoliv informace budeme rádi a můžete je zasílat na kalendar@pcr.cz. Všechny poznatky budeme předávat pracovní skupině Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje,“ zakončuje příspěvek policie.

