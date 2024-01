Velký přehled: Po masakru nová pravidla! Co plánují univerzity? Turnikety, aplikace i psychopomoc

Po tragickém ozbrojeném útoku, který se odehrál jen pár dní před Štědrým dnem v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, české vysoké školy zpřísňují svá bezpečnostní opatření. A ačkoliv se budou zavádět systémová doporučení a ministr školství Mikuláš Bek (STAN) mluvil po setkání s představiteli vysokých škol tento týden i o střednědobých a dlouhodobých opatřeních, ke konkrétním krokům musí každá škola přistoupit rovněž individuálně. Co univerzity chystají? Opatření, která mohou udělat co nejdříve, je více. Od omezení nošení zavazadel do škol, přes turnikety, lepší informování pomocí aplikací, školení zaměstnanců i studentů až po psychologickou pomoc i prevenci. K čemu již jednotlivé školy sáhly a co nyní plánují?