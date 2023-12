Velitel zásahu ve FF UK: Proč záchranáři nesměli do budovy?

Střelba na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otřásla celým Českem. Šílený vrah zde zabil 14 lidí. I nyní, několik dní poté, se kolem celé události rojí celá řada otázek. Jednou z nich bylo i, proč nebyli záchranáři vpuštěni do budovy co nejdřív, aby mohli ošetřovat raněné. Ve videu, které policie zveřejnila, na to odpověděl velitel zásahu Radomír Bohuslávek. A pochválil i pohotové studenty.