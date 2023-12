Jsem na tahu! Mladík po tragédii v Praze sdílel fotku zbraně. Prý šlo o vtip, případ řeší policie

Od šokující tragédie na pražské Filozofické fakultě UK uplynulo jen několik hodin, když se mladý člověk ze západních Čech snížil k nepochopitelnému vtipu, jak svůj příspěvek sám později označil. Podle informací sokolovských kriminalistů umístil na sociální sítě snímek zbraně s textem „my turn“, v češtině „jsem na tahu“.

Příspěvek vzhledem ke čtvrteční střelbě na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kdy po řádění čtyřiadvacetiletého útočníka zemřelo 14 osob, vyděsil veřejnost. Případem se rychle začala zaobírat policie. „Začalo to fotkou zbraně s textem ‚my turn‘ , pokračovalo výmluvou, že se jednalo o humor a dnes (v sobotu, pozn. redakce) to skončilo sdělením podezření ze spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci,“ svěřili se kriminalisté.

Pisálek se začal na sociálních sítích veřejně omlouvat a vysvětlovat, že šlo o nevhodný vtip. „Byla to blbá sranda, omlouvám se. Nic nebylo myšleno vážně a dal jsem to do příběhu bez kontextu, kdyby náhodou z toho byl problém. Není to ani skutečná zbraň, je na airsoft,“ uvedl mladík.

Policie v souvislosti s tímto činem apelovala na veřejnost, aby lidé přemýšleli, co na sociální sítě dávají, a brali ohled na přeživší a rodiny obětí. „Pojďme si, prosím říct, že v tuto dobu opravdu není na takový ‚humor‘ prostor. Mysleme na pozůstalé,“ uvedla.

