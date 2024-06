Soud s podezřelým z vraždy Maddie v ohrožení: Hlavní svědek umírá na rakovinu!

Rodák z Německa údajně provedl v Portugalsku v letech 2000 až 2017 řadu násilných útoků na ženy a děti. U soudu v Braunschweige čelí obviněním z pěti trestných činů.

Proti německému pedofilovi svědčí Helge B., muž, který v roce 2007 upozornil policii na jeho možnou účast na zmizení tříleté Maddie z prázdninového bytu jejích rodičů v Algarve. Helge B. tvrdí, že mu Christian B. svěřil, že dívenka „nekřičela“, když spolu o případu diskutovali v baru. Helge B. a německý tulák Manfred S. už dříve pomohli Christiana B. usvědčit ze znásilnění důchodkyně v Praia da Luz v roce 2005. Byl za tento zločin uvězněn v roce 2019 a v Německu si odpykává sedmiletý trest.

Helge B. podal svědectví o nesouvisejících obviněních ze sexuálních zločinů. Popsal, jak našel videokameru s nahrávkami, které ukazují obžalovaného, jak znásilňuje dvě ženy. Nyní však Helge B. umírá na rakovinu, což by mohlo zkomplikovat vyšetřování Madeleineina zmizení. Bez korunního svědka může být pro žalobce obtížné dotáhnout případ k soudu.

Obžalovaný byl údajně viděn, jak se při vstupu do soudní síně se svým právníkem Philippem Marquartem zdraví ťuknutím pěsti, což naznačuje nejen krutou aroganci, ale i to, že obhajoba se žaloby nebojí, informoval britský deník Mirror. Soudní proces má trvat do října.