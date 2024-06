Smrtelná srážka rychlíku s autobusem u Nových Zámků: Vlak vjel na uzavřenou kolej!

Rychlík na trase z Prahy do Budapešti, který ve čtvrtek narazil do autobusu na železničním přejezdu na jihu Slovenska, jel po koleji, jež byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Novinářům to v pátek řekl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. Podle něj je předmětem vyšetřování, jak se na vlak na uzavřené koleji u města Nové Zámky ocitl. Ministr zmínil možné selhání lidského faktoru. Podle několika zdrojů za nehodou mohla stát i nefunkčnost světelné signalizace. Dokazovat to mají i fotografie.