Oklamal Čechy i finančníky z Wall Street a užíval si luxusu: Detailní příběh Viktora Koženého.

Podvodník Viktor Kožený (60) si vysloužil ve světě přezdívku Pirát z Prahy. Kdysi dokázal nejrůznějšími způsoby oklamat nejenom čtvrt milionu Čechů, ale i finančníky z Wall Street a za peníze z podvodů pak pořádal luxusní večírky v coloradském Aspenu, na kterých se objevovaly i známé celebrity. Moderátor Joe Nocera a investigativní novinář Peter Elkind nyní v novém podcastu s názvem The Pirate of Prague (v překladu Pirát z Prahy) podrobně popisují celý Koženého příběh.

Kožený v šestnácti letech opustil Československo a o dva roky později si v Mnichově vyhlédl přednášku renomovaného fyzika Marlana Scullyho. Ten pro zmíněný podcast popsal, jak na něj Kožený působil.

„Přišel kluk a řekl: ‚Podívejte, opravdu bych si s vámi rád promluvil o svém výzkumu.' Ukázal mi hromadu výpočtů. Vypadalo to realisticky, měl správný tón matematické přísnosti. Řekl jsem: ‚Proč nepřijedete na Univerzitu v Novém Mexiku a nepřidáte se tam k nám?'“ popsal fyzik s tím, že zakrátko se mladík opravdu objevil u jeho dveří. Brzy Scully ale zjistil, že Kožený neumí zapsat ani základní rovnici potřebnou pro každého fyzika.

Podvedl 240 tisíc Čechů

Nakonec se stejně dostal na bakalářské studium na Harvardově univerzitě. Údajně tvrdil, že v Československu získal ceny za matematiku a fyziku. Později krátce pracoval v investiční bance, která mu dala jasný rozhled v oboru.

Po pádu minulého režimu se v roce 1990 Viktor Kožený vrátil do vlasti a začala jeho cesta k rozsáhlému majetku. Měl západní vzdělání, uměl dobře vystupovat a byl sebevědomý. I díky těmto vlastnostem dokázal brzy oklamat obrovskou spoustu lidí.

Získal místo poradce na federálním ministerstvu financí, kde se v té době připravoval plán na kuponovou privatizaci státního majetku. Zájem veřejnosti o kupónové knížky byl zpočátku vlažný. Pak ale vstoupily do hry Koženým založené Harvardské investiční fondy. Ty zorganizovaly na svou dobu mohutnou reklamní kampaň a se slibem vyplacení desetinásobku vložené investice nastartovaly zájem lidí o účast na privatizaci.

Večeře skoro za milion

Později vznikl Harvardský průmyslový holding, který měl asi 240 000 podílníků a zanedlouho skončil v likvidaci. Kožený uprchl ze země a užíval si peníze podvedených lidí. V Aspenu koupil chatu za 430 milionů korun. Tam pořádal luxusní večírky často klidně pro 500 hostů, kterých se účastnili bohatí lidé i celebrity jako Ivana Trumpová.

Životem na vysoké noze Kožený svého času poutal pozornost českého i světového tisku. Mezi jeho nejslavnější výstřelky patřila večeře se dvěma obchodními partnery ve vyhlášené londýnské restauraci Le Gavroche, která vyšla na 13 000 liber (dle dobového kurzu zhruba tři čtvrtě milionu korun). Při jiné příležitosti zase bojoval s chřipkou tím, že si v jisté ženevské restauraci nechal svařit archivní víno Châteauneuf-du-Pape.

Přesídlením do Karibiku se Kožený dostal mimo dosah české justice. Už koncem 90. let však získal mnohem mocnějšího protivníka; o jeho podnikání se totiž začaly zajímat americké úřady. Piráta z Prahy, jak se Koženému někdy přezdívá, podezřívají Spojené státy z korupce při pokusu o privatizaci ropného průmyslu v Ázerbájdžánu. Počátkem října 2005 byl Kožený na základě amerického zatykače na Bahamách zadržen, čímž pro něj začal několikaletý boj proti vydání do USA. V Česku byl v nepřítomnosti odsouzen k desetiletému vězení.

Mnohem více detailů ze života Koženého i vzpomínky lidí na něj se objevuje právě v nově vzniklém podcastu The Pirate of Prague.