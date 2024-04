Češka Adéla pro Blesk popsala záplavy v Dubaji: Byl to masakr, brodila jsem se po kolena ve vodě!

V emirátu začalo pršet v pondělí, v úterý deště ještě zesílily a do večera spadlo podle agentury AP v Dubaji asi 142 milimetrů srážek. Voda zaplavila hlavní dálnice i ranveje na mezinárodním letišti v Dubaji.

„Tři dny byla vydaná výstraha, že bude hodně pršet, ale asi nikdo nečekal, že to bude mít takové následky,“ řekla v úvodu Adéla s tím, že když se v úterý ráno probudila, tak sice pršelo, vše ale vypadalo normálně. Situace se radikálně změnila kolem třetí hodiny. „V tu chvíli začal neuvěřitelný masakr, obloha byla žluto-zelená a padaly proudy vody s docela silným nárazovým větrem. Tím, že tu nejsou kanalizace, tak se všechny ulice ihned zaplavily vodou,“ dodala. V ten moment vláda vydala výstrahu a doporučení, aby lidé neopouštěli domovy.

Video Silné deště v Dubaji - Instagram.com/aduskav Video se připravuje ...

Ochromená doprava

Deště také způsobily problémy s dopravou, silnice byly zaplavené a na mnoha místech nefungovaly semafory. Nefungovalo také metro a nebyly dostupné přepravní nebo kurýrní služby. Někteří lidé se nemohli dostat domů, a tak prý nechávali svá auta na silnici tak, jak byla.

„Všichni si mysleli, že to nejhorší máme za sebou, ale kolem šesté to začala nanovo. Tím, že už to jednou bylo ve tři, tak se ulice začaly zaplavovat rychleji,“ vysvětlila mladá podnikatelka. „V tu dobu jsem byla v posilovně, kterou mám tři minuty od domu. Zpátky jsem šla jen ve sportovním oblečení a voda mi sahala po kolena,“ doplnila.

Češka popsala, že bylo zaplavené místní největší nákupní centrum a v domě, kde žije, voda vyplavila supermarket, který přišel o obrovské množství zboží. „Ve středu byli ještě studenti uvolněni ze školy, většina lidí pracovala z domova a velká část podniků byla zavřená. Lidé jsou tu hodně zvyklí objednávat si jídlo domů, což ale ani ve středu nebylo možné, takže v obchodech byly docela vybrané základní potraviny, jako třeba maso,“ uvedla. Na závěr Adéla ale pochválila dubajskou vládu, že z jejího pohledu situaci zvládla dobře, protože se vše poměrně rychle začalo vracet do běžných kolejí.