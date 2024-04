Maxim nechal syna (†1 měs.) vyhladovět k smrti: Děsivé svědectví rodiny!

Ruský influencer a blogger Maxim Ljutij podle soudu zavinil smrt svého novorozeného syna Kosmose (†1 měs.) Z něj chtěl otec vychovat člověka, který by se živil jen slunečním světlem. Příčinou smrti byl zápal plic a značná vyhublost. Malý Kosmos před svou smrtí vážil jen něco málo přes jeden kilogram. U soudu promluvili příbuzní tyranského otce a popsali děsivé detaily smrti malého chlapce. Soud nakonec bloggera poslal za mříže na 8 let. Za mřížemi skončila i chlapcova matka Oxana.

Hrůzným případem se rok po smrti teprve měsíčního Kosmose začal zabývat soud v Soči. Ten odsoudil ruského influencera a bloggera Maxima Ljutia (44). Podle soudu muž zavinil smrt svého novorozeného syna Kosmose, který v době své smrti vážil jen 1,3 kilogramů.

Za smrt novorozence byl Ljutij, který byl už dříve označen jako „radikální fanatik do syrové stravy“, po svém přiznání odsouzen na 8 let za mřížemi. S trestem dvou let ve vězení odešla od soudu i chlapcova matka Oxana Mironová (34).

Vše začalo už během ženina těhotenství. Ta jako přísná veganka neměla v těle dostatek železa, což se projevilo i na zdraví jejího miminka.Namísto, aby se ale rodiče o malého synka vzorně starali, udělali mu z jeho krátkého života podle soudu peklo.

Ljutia partnerce zakázal miminko kojit. Trval na tom, že jeho dítě „Bude jako Superman“. Jen pár dní po porodu začal muž syna polévat ledovou vodou, aby už od prvních dní učil otužování.

Malý Kosmos také měl přijímat živiny výhradně ze slunečního světla. „Jak je možné krmit dítě slunečním zářením? Dítě potřebuje mléko své matky," rozporoval chování rodičů ruský soud.

U soudu promluvili i příbuzní páru. „Oxana mi řekla, že se ho bojí. Mnohokrát ho chtěla opustit, ale on ji vždy zadržel. Posílala jsem jí dokonce peníze na jídlo z mého důchodu, aby mu koupila dětskou výživu," uvedla ženina matka Galina.