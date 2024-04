Maxim nechal syna (†1 měs.) vyhladovět k smrti: Před smrtí vážil jen 1,3 kila!

Ruský influencer a blogger Maxim Ljutij se před soudem v ruské Soči přiznal, že zavinil smrt svého novorozeného syna. Ljutij chtěl údajně vychovat člověka, který by se živil výhradně slunečním světlem. Malý Kosmos v době své smrti vážil jen 1,3 kila! Dítě navíc tyran poléval ledovou vodou ve víře, že ho to posílí. Otřesný případ v zemi vyvolal obrovský rozruch a Ljutijovi hrozí až 8 let za mřížemi.