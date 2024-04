Bitím, vyhrožováním, zavíráním do koupelny dokonce tu a tam i kousancem nutil podle obžaloby muž z Karlovarska (32) dívku (14) k prostituci. Založil ji profil na internetu a prodával ji klientům. Vydělávat mu měla desetitisíce. Muž svou vinu u soudu v Plzni popírá, naopak ji svaluje na dívku, která je podle něj daleko protřelejší než on.

Muž vinu ve většině žalovaných skutků odmítl. Připustil, že spolu brali drogy, které pořídil za peníze z její prostituce. „Náš vztah nebyl vztah jako takový. Společně jsme se uváděli v naprostou destabilizaci, protože jsme fetovali, když utekla z pasťáku. Nikdy jsem nezasahoval, když se prodávala. To ona mě zasvěcovala, jak to funguje, já jsem jen přihlížel. Věděl jsem, že to dělá, nesouhlasil jsem s tím, proto docházelo mezi námi k hádkám,“ řekl obžalovaný soudu.

Tvrdil, že s dívkou před jejími patnáctými narozeninami neměl sex, nepíchal ji pervitin, ona s tím prý měla větší zkušenosti, stejně tak v nabízení sexu přes internet. „Chovala se jinak, byla vypočítavá, všechno co udělala, bylo účelové. Už přede mnou měla spoustu vztahů s dealery a feťáky a mám za to, že dva z nich už nechala zavřít,“ řekl.

Vydělala desetitisíce

Dívka podle obžaloby o 15 let staršího muže kontaktovala na sociálních sítích v prosinci 2021 a utekla k němu den po svých 14. narozeninách. Do loňského srpna se pohybovali po Karlovarském kraji a žili v penzionech.

Muž založil několik dívčiných profilů na pornografických stránkách, kde podle žalobkyně tvrdil že je jí 19 let. Za 20 měsíců podle ní domluvil dívce poskytnutí sexuálních služeb nejméně 40 klientům a nejméně 100 tisíc korun, které tím vydělala, jí vzal.

Podle obžaloby jí nutil jí zastavovat u silnice auta s německou značkou a nabízet sex. Měl s ní pohlavní styk v době, kdy k němu neměla legální věk. Obžaloba muže viní i z toho, že dívce píchal pervitin, dával jí marihuanu a že ji napadal, škrtil, bil, kopal a kousal a zavíral ji v koupelně.

Obžalovaný: Byla protřelejší než já

„Miloval jsem jí, proto jsem kradl, nechtěl jsem, aby byla s někým jiným, aby šlapala, ale ona na to byla naučená, líbilo se jí to a vyžadovala to,“ řekl u soudu muž. S dívkou se prý opakovaně rozcházeli a dávali dohromady.

Když od ní odešel, třeba i jen pro snídani, domluvila si prý klienta na sex, sama si spravovala i profily na pornostránkách. Peníze, které za sex dostala, mu dávala jen z části - na drogy na zaplacení penzionu, denně jedli v restauracích. „I přesto, že byla ve věku daleko ode mě, svým jednáním a komunikací přesahovala i lidi, kteří byli starší než já,“ dodal obžalovaný.

Za obchodování s lidmi, pohlavní zneužití, pokus ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a za nakládání s drogami mu hrozí až 12 let vězení. Státní zástupkyně navrhuje trest až 9,5 roku. Poškozená dívka požaduje půlmilionové odškodnění za psychické i fyzické utrpení.

