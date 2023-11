„Nevěděla jsem o tom, že nemá ani osmnáct,“ tvrdila kuplířka Alena C. (64) z Českého Těšína u Krajského soudu v Ostravě. Že bohatla jako bordelmamá, už přiznala. Nebohou dívku jí „předhodila“ dokonce sama matka! Kuplířka nakonec vyfasovala osm let vězení.

Podle rozsudku si organizováním prostituce přišla na víc než dva miliony korun. Peníze utratila za dovolené či prohrála v hernách.

Dívku (tehdy 16) měla »pást« dlouhý rok, a to ve spolupráci s její matkou Janou, která si za to již odpykává čtyřletý kriminál. Dívku, která v té době měla minimální sexuální zkušenosti, nafotily v negližé a i v hanbatých pózách, a poté její tělo nabízely jako »zboží« na internetu.

Dívka svým tělem vydělávala žhruba rok a měla i sto klientů měsíčně. Dceru přiměla být chlípníkům po vůli matka pod pohrůžkou, že pokud nebude povolná, bude muset opustit rodinu a už neuvidí své sourozence. Nátlaku se dospívající dívka neuměla bránit, ženy s ní zacházely jako se zbožím.

Sto klientů za měsíc

„V bytě obžalované poskytovala sexuální služby, a ženy se o výdělek nezletilé dělily rovným dílem. Za služby určovaly sazbu tisíc korun za půl hodiny a 1 500 korun za hodinu,“ říká žaloba. Školačka měla i více, než stovku klientů měsíčně…

Odškodné půl milionu

Zmocněnec poškozené dívky řekl, že obě ženy zasáhly do dívčiny integrity a také snížily důstojnost jejího života. Požaduje za to pro dívku půlmilionové odškodné. „Já se necítím vinna,“ prohlásila kuplířka Alena C., i když přiznala, že dívky »pásla«.

Ve svém i pronajatých bytech navíc takto podle obžaloby "podnikala" s další desítkou žen. Na sexuálních službách vydělala přes milion, který utratila v automatech a za luxusní dovolené. Žaloba jí navrhuje sedm let vězení.

