Panna

Nový pracovní týden vám přinese spíše starosti a budete se cítit vyčerpaně. Milé Panny, hvězdy vám radí zklidnit se a neprožívat negativní emoce. I když je to pro vás složité, měly byste to zvládnout. Stresovat se, to určitě ne. V ničem vám to nepomůže.