Teprve dvanáctiletou dceru nabízeli k sexuálním praktikám rodiče z Jesenicka. Olomoucký vrchní soud za to poslal otce Milana K. na osm a matku Štěpánku R. na sedm let do kriminálu.

Opravdu šokující zločin skončil v úterý před Vrchním soudem v Olomouci. Rodiče měli podle rozsudku v roce 2018 své tehdy čerstvě dvanáctileté dceři domlouvat přes erotický portál sexuální kontakty. Musela se také účastnit sadomasochistických praktik své matky, kde vystupovala v roli komtesky. Pánové jí podle obžaloby museli například olizovat nohy nebo na ně dívka močila. Z vydělaných peněz jí měli rodiče dávat podíl. Oba svou vinu popřeli s tím, že dívka si vše vymyslela. Jenže soud i policisty přesvědčila dostatečně a důkazy k odsouzení pachatelů stačily.

„Podle znalců je nezletilá obětí trestného činu, je to osoba, která je schopna podat věrohodnou výpověď, je schopna reprodukovat to, co zažila. Vina obžalovaných je z řady důkazů jednoznačně prokázána,“ uvedla soudkyně Magda Mihulová.

Jednání se podle obžaloby odehrálo od května do října v roce 2018, kdy dívce bylo 12 let. Podle rozsudku služby sjednávala matka přes erotický portál, kde nabízela sadomasochistické služby. Dívka se tak některých setkání účastnila s matkou, někdy byla s muži posílána samotná. Dívka svým kamarádkám popisovala, jak ji matka hezky oblékla, nafotila a sjednávala schůzky. Svěřila se jim také s tím, že se musí dívat na muže při jejich uspokojování.

Matka se ke svým aktivitám přiznala, dcera se jich prý ale neúčastnila. U soudu se hájila tím, že dcera odmalička lže. „Trest si zasloužím za to, že jsem podváděla svého muže. Ale není to tak, že bych ji měla prodávat. Dělala jsem to sama,“ uvedla žena.

„Vůbec jsem nevěděl, co se odehrává za mými zády. Nikdy bych svou dceru neprodával,“ hájil se otec dítěte. Popřel i to, že dítě bil prodlužovačkou, zlomil dívce ruku a nařídil jí ostříhat vlasy. Podle soudu však oba nejsou schopni přijmout odpovědnost za své jednání a vinu svalují na svou nezletilou dceru.

Také uložené tresty jsou podle soudu přiměřené. Sedmatřicetiletá matka, která měla aktivnější roli, dostala sedmiletý trest. Otec o rok více, soud přihlédl k jeho předchozím 11 odsouzením a k tomu, že čin spáchal ve zkušební době. Poškozené musejí navíc zaplatit 300.000 korun.

Ubohá holčička jistě svým rodičům důvěřovala - a důvěra je mocná zbraň. Vždyť i rukojmí často vášnivě obhajují únosce, kteří je ohrožují na životě, a odmítají připustit, že jde ve skutečnosti o zlosyny.