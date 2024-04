Otřesný případ týrání: Rodiče děti bili řetězy, řemenem a drželi je o hladu!

Otřesným případem se zabývají slovenští policisté. Rodiče v Dolních Orešanech měli brutálně týrat své čtyři děti, které údajně bili řetězy, řemenem, zamykali je a nedávali jim najíst. Vyšetřovatelé rodiče již zadrželi a děti byly umístěny do dětských domovů. K týrání mělo docházet neuvěřitelné čtyři roky! Na případ upozornil dvanáctiletý chlapec, který své učitelce po vyučování řekl, že se nechce vrátit domů. K případu se vyjádřila i příbuzná rodiny, která popsala, co se v rodině dělo.

Slovenské úřady začaly případ vyšetřovat poté, co dvanáctiletý chlapec po vyučování řekl učitelce, že se nechce vrátit domů. Jak uvádí slovenská TV JOJ, ve škole si dlouho nevšimli ničeho, co by nasvědčovalo, že by děti byly týrány. „Na problém dětí jsme upozornili v momentě, kdy jsme si všimli viditelných znaků na tělech dětí, rodina už byla v minulosti řešená,“ uvedla ředitelka školy Mária Tremková.

Bití řetězy a hladovění

Chlapec měl mít na těle stopy po bití řetězem a modřiny. K týrání mělo docházet od roku 2020. Otec měl své děti bít i třikrát týdně. „Za trest je měl bít řetězem, řemenem, rukou, zamykat spolu s ostatními sourozenci ve věku 8, 5 a 3 roky v pokojích na zámek a zámky policisté našli i na lednici,“ uvedla k případu policejní mluvčí Mária Linkešová. Navíc jim nedávali rodiče najíst. O hladu děti byly i 24 hodin. „I když k bití docházelo zejména ze strany otce, matka dětí údajně otcovi nebránila v této výchově,“ dodala.

Slova příbuzné a starostky

Pro slovenský deník Nový Čas promluvila příbuzná otce, jež uvedla, že své děti miloval a staral se o ně. „On ty děti miloval. Je sice jednoduchý chlap, ale miluje je. Zámky na lednici dával jen z důvodu, aby nejmladší děti stále nebraly jogurty, z kterých snědly jen lžičku a hodily je do koše. Staral se o ně,“ uvedla příbuzná. „Víte, on chodil do práce, přišel ze stavby a musel dětem vařit. Ona byla celý den doma a nic nedělala,“ uvedla starostka Juliana Belicová.

Slovenské úřady děti rodičům odebraly. Tři nejstarší děti skončily v dětských domovech a tříletý chlapeček podle výše zmíněného deníku bude pravděpodobně umístěn do náhradní rodiny. Matku a otce policisté obvinili z týrání blízké a svěřené osoby. Oba dva skončili v policejní vazbě. V případě prokázání viny jim hrozí až 15 let za mřížemi.