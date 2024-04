Cizinci podnikali loupeživé nájezdy: Kradli po celém Česku, čapla je zásahovka

Dvojici cizinců (29 a 30), která škodila prakticky po celém Česku, zadržela zásahovka v Chomutově. Na triku toho oba mají požehnaně, nejméně 15 vloupaček do rodinných domů napříč republikou. Ukázalo se, že obdobnou turistiku praktikovali i v dalších státech. Oba skončili ve vazbě.

Povedené duo mělo propracovaný systém. Cizinci si pokaždé vyrazili z Polska na pár dní do Česka, kde si nejprve vytipovali vhodný dům a nějaký čas sledovali zvyky domácích. Pak šli na věc.

Video Cizinci vykrádali domy po celém Česku, zadržela je zásahovka. - PČR Video se připravuje ...

„Do objektů vstupovali přes den, když majitelé nebyli doma a téměř pokaždé se jejich návštěva nedala, s ohledem na nepořádek, přehlédnout,“ popsala tisková mluvčí královéhradecké policie Šárka Pižlová.

Zlato, šperky, peníze

Zajímala je finanční hotovost, nepohrdli ani zlatem a šperky. „Na odcizených věcech způsobili škodu přesahující 1,2 milionu korun a další nemalou škodu 260 tisíc korun způsobili na poškozeném majetku právě při násilném vnikání do nich,“ vypočetla Pižlová.

Kriminalisté u nenechavců našli věci, které ke vloupačkám používali, oblečení, které měli na sobě. Po kradené kořisti se ale slehla zem. Ukázalo se, že kromě Česka dvojice škodila i na Slovensku, v Rakousku, Španělsku, a jeden výtečník byl dokonce odsouzen v Gruzii na tři roky do basy.

Arogantní lumpové

To, že mají policisté co do činění s protřelými lumpy, zjistili záhy. Za léta praxe prý takové samolibé chování zadržených nepamatují. „Chovali se velmi arogantně, a ani v nejmenším s kriminalisty nespolupracovali,“ potvrdila mluvčí.

Oba výtečníci skončili ve vazbě. Jednoho policisté eskortovali do věznice v Hradci Králové, druhý sedí v Liberci. Případ není u konce, oběma mužům nejspíše přiklepnou dalších 10 vloupaček se škodou 1,8 milionu. Oběma hrozí za krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody až osm let v base.