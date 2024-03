Brutální vražda seniorky vrtačkou: Dcera si má odsedět 17 let, její partner čtvrtstoletí

Brutální vraždu seniorky (70) potrestal ve čtvrtek trestní senát pobočky krajského soudu v Pardubicích. Vysokoškolsky vzdělaná dcera (43) oběti si za matkovraždu odsedí 17 let, jejímu příteli (46) uložil soud 25 let ve vězení. Jeho resocializace je podle psychologa vyloučená.

Nebohá oběť zažila před smrtí peklo. Dvojice jí podle obžaloby tloukla hlavou o zem, žena opakovaně schytala rány těžkou vázou a nakonec si „užila“ vrtání vrtačkou do krku a hlavy. Žena zemřela na vzduchovou embólii. Její tělo pak ještě polili kyselinou.

Pár se ve výpovědích neshodl. Dcera uvedla, že matku zabil její partner, ten řekl, že ženu našli už mrtvou. Ani jeden z obžalovaných nad svým činem neprojevil lítost.

Vrtačkou do krku a hlavy

Tragédie se odehrála předloni v listopadu v domě v Libišanech na Pardubicku. Dcera měla s matkou komplikovaný vztah, roky se s ní nestýkala. Až když si našla o tři roky staršího partnera. S ním údajně čekala dítě, o které podle svých slov přišla.

Vypověděla, že když to řekla matce, ta ji chtěla udeřit. Partner se na seniorku vrhnul, strhl ji na podlahu, tloukl hlavou o zem a rozbil o ni vázu. Dcera se pořezala o střepy, z koupelny pak slyšela zvuk vrtačky. Partner jí pak řekl, že do matky vrtal, aby vše zamaskoval jako zločin z nenávisti. Do člověka prý ještě nevrtal, řekl.

Závislá na partnerovi

Dcera, která byla podle svých slov na partnerovi závislá, ani nezjišťovala, co se vlastně stalo. „Je to strašné, ale ne,“ řekla na otázku, zda se šla podívat, jestli matka žije a zda nepotřebuje pomoc.

„Moje vina spočívá v tom, že jsem toužila po rodině a zvolila si k tomu nevhodného partnera. Podlehla jsem jeho lžím a manipulacím,“ vypovídala. Podle znalců před problémy utíká do nemoci, snaží se o upoutání pozornosti a má sebedramatizující chování. Pokouší se vylepšovat svůj sebeobraz, má sklon ke lhaní, nemá ale sklony k agresivitě.

Resocializace vyloučená

Obžalovaný muž podle znalců postrádá empatii, není schopný poučit se z trestu, a pokud mu někdo brání, aby bylo po jeho, může být agresivní. „Vztah k partnerce měl spíše zištný motiv, chtěl využít výnosu z prodeje nemovitostí rodiny. Podobné byly i jeho předchozí vztahy,“ uvedli znalci.

Podle psycologického vyšetření obžalovaný vyžaduje pozornost, obdiv a speciální zacházení, je egocentrický, využívá druhé ve svůj prospěch, přičemž o ně jeví malý zájem. Například po činu s klidem zajel do obchodu koupit banány a makový závin. Psychiatr u něj nenavrhl žádnou léčbu, pobyt muže na svobodě prý není nebezpečím, resocializace ale možná není.