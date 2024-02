Stařenku trýznili vrtačkou?! Soud řeší surovou vraždu ženy na Pardubicku

„Moje vina spočívá v tom, že jsem toužila po rodině a zvolila si k tomu nevhodného partnera. Podlehla jsem jeho lžím a manipulacím a stala se na něm psychicky závislou,“ uvedla. Nyní třiačtyřicetiletá obžalovaná vypověděla, že se s matkou šest let nestýkala a vedla s ní několik soudních sporů. Teprve po seznámení s o tři roky starším mužem svolila z jeho popudu k znovunavázání vztahů. Dvojice chtěla spory ukončit vzájemnou dohodou. Dcera matce předloni v létě řekla, že čeká dítě, později ale o něj podle svých slov přišla, matce to však zprvu neřekla.

Do domu v Libišanech, který zavražděné patřil, přijela dvojice 30. listopadu 2022 navečer. Žena se necítila dobře, byla nervózní z toho, že bude muset matce říct, že není těhotná, a odešla do koupelny. Když se vrátila, matka chtěla poté, co se dozvěděla o potratu, dceru udeřit. Muž jí ale zachytil ruku a strhl ji na podlahu. Sedl si jí na záda, držel ji za vlasy a tloukl jí hlavou o zem. Pak se natáhl pro vedle stojící vázu a několikrát s ní udeřil starší ženu do hlavy.

Dcera se snažila vázu zachytit, ta spadla na zem, rozbila se a ona se pořezala o střepy. Protože jí tekla silně krev, šla se ošetřit do koupelny, kde se pokoušela krvácení zastavit, uvedla. Mezitím slyšela z pracovny, kde se zápas odehrával, dvakrát zapnutí vrtačky. Když se vrátila, muž jí řekl, že do matky vrtal, aby čin kamuflovat jako vraždu z nenávisti a že do člověka ještě nevrtal. Příčinou smrti byla vzduchová embolie při porušení stěny pravé hrdelní žíly.

Dcera byla podle svých slov paralyzovaná tím, co se stalo. Muž pak řekl, jak si rozdělí další činnosti, sám odjel do obchodu a dovezl banány a makový závin. Dcera mezitím stav své matky nezjišťovala. „Je to strašné, ale ne,“ odpověděla na otázku předsedkyně senátu, jestli se nešla podívat do pracovny, zda matka ještě nežije a nepotřebuje pomoc.